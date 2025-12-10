Фонд гарантування вкладів знайшов інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного РВС Банку. На конкурс надійшло три заявки від потенційних учасників, однак ім’я переможця ФГВФО поки не розкриває. Про це йдеться в пресрелізі на сайті Фонду.

Деталі

«Фонд отримав три гідні пропозиції та обрав ту, що відповідає принципу найменших витрат», – йдеться в повідомленні.

Переможця конкурсу оприлюднять не пізніше ніж через п’ять робочих днів після укладення договору.

Серед потенційних претендентів на викуп РВС Банку були два українські банки Асвіо Банк й Таскомбанк Сергія Тігіпка та естонський фінтех Iute, писав Forbes Ukraine. Імʼя четвертого інвестора дізнатися не вдалося.

Найімовірнішим сценарієм для РВС Банку виглядає угода у форматі P&A – інвестор бере на себе активи та зобовʼязання, не приймаючи тягар усього старого банку як юрособи, розповідав у коментарі Forbes банкір Євген Шуліка.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

4 листопада Нацбанк визнав АТ «РВС Банк» неплатоспроможним. Нацбанк зазначив, що в липні 2025 року установа отримала статус проблемної, але продовжувала ризиковану діяльність і систематично порушувала нормативи капіталу. Менеджмент та власники з істотною часткою не вжили жодних кроків для виправлення ситуації, наголосив регулятор.

5 листопада на сайті банку повідомили, що сума гарантованого відшкодування вкладникам АТ «РВС Банк» на 4 листопада 2025 року становить близько 339 млн грн, із них понад 112 млн грн – кошти фізичних осіб-підприємців, які отримають відшкодування від Фонду гарантування вкладів у повному обсязі.

Раніше НБУ неодноразово штрафував банк за порушення у сфері фінансового моніторингу. За даними установи, на 1 січня 2025-го 99% акцій належали Олександру Стецюку, 1% – Катерині Демчак, дочці колишнього народного депутата від БПП Руслана Демчака, який раніше очолював наглядову раду.

Банк створено в 2015 році на базі неплатоспроможного Омега Банку, викупленого «Українською бізнес-групою» (UBG). UBG раніше контролювалася Демчаком і володіла Ерде Банком.

За даними Нацбанку, на 1 жовтня 2025 року РВС Банк займав 50-те місце серед 60 платоспроможних банків за обсягом активів – 1,51 млрд грн.