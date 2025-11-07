РВС Банк экс-нардепа Руслана Демчака сочли неплатежеспособным через полгода после штрафа Национального банка на 135,1 млн грн. Только ли это привело банк к банкротству?

РВС Банк партнеров Александра Стецюка и Руслана Демчака – первое за почти год обанкротившееся финучреждение на украинском рынке. Это один из самых маленьких банков страны. НБУ принял решение о неплатежеспособности банка вечером 4 ноября. Официальные причины: ненадлежащий контроль за рисками, нарушение нормативов капитала и предоставление недостоверной финансовой информации.

Полгода назад банк получил 135,1 млн грн штрафа от НБУ за нарушение финмониторинга, один из самых больших за последние годы. Из-за значительной суммы банк «выпал» из нормативов достаточности капитала и так и не смог прийти в себя, признает собеседник, близкий к топ-менеджменту РВС, который общался на правах анонимности из-за нежелания ухудшить дела банка.