Фондовый рынок США падает из-за пошлин Трампа

Американские фондовые индексы во второй половине дня усилили падение из-за растущих страхов инфляции и неопределенности в торговой политике. S&P 500 снизился на 1,8%, Dow Jones потерял 700 пунктов, а Nasdaq 100 упал на 2,7%. Об этом пишет Trading Economics 28 марта.

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Технологические лидеры понесли наибольшие потери: Alphabet и Amazon просели более 4%, Microsoft и Meta – на 3,5%. Опасения по поводу инфляции выросли после того, как индекс потребительских настроений Мичиганского университета за март показал самые высокие долгосрочные инфляционные ожидания с 1993 года.

В то же время базовый индекс цен PCE, ключевой для ФРС, в феврале поднялся на 2,8%, превысив ожидания, а потребительские расходы выросли на 0,4%.

Инвесторы готовятся к торговым осложнениям, ведь пошлины на автомобили в 25%, введенные Трампом, вступят в силу на следующей неделе, что может спровоцировать реакцию партнеров, говорят аналитики.

S&P 500 и Nasdaq, потеряв более 1% и 2% соответственно, приближаются к пятому недельному падению за шесть недель, а Dow снизился на 0,8%.

Контекст

26 марта вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей, которые начнут действовать со 2 апреля. Выступая в Овальном кабинете накануне, он назвал это решение «стартом Дня освобождения Америки» и уточнил, что автомобили, произведенные в США, не будут облагаться тарифами.

Трамп объяснил, что пошлины направлены на поощрение автопроизводителей инвестировать в американское производство, а не в заводы в Канаде или Мексике. С момента его возвращения к власти в январе тарифы и угрозы их введения порождают нестабильность для бизнеса и тревогу на мировых рынках.

По данным Американской торговой палаты в ЕС (AmCham EU), обострение торгового конфликта между США и Европой чревато экономическими связями, объем которых составляет около $9,5 трлн ежегодно, включая торговлю и инвестиции. В 2024 году торговля товарами между США и Европой (с Великобританией) достигла рекордных $1,3 трлн, а услугами – превысила $750 млрд. Продажи европейских филиалов в США составили более $3,5 трлн, а американских в Европе – $4 трлн.