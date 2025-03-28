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Фондовий ринок США падає через мита Трампа

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Американські фондові індекси у другій половині дня посилили падіння через зростаючі страхи інфляції та невизначеність у торговельній політиці. S&P 500 знизився на 1,8%, Dow Jones втратив 700 пунктів, а Nasdaq 100 упав на 2,7%. Про це пише Trading Economics 28 березня.

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Деталі 

  • Технологічні лідери зазнали найбільших втрат: Alphabet і Amazon просіли понад 4%, Microsoft і Meta – на 3,5%. Побоювання щодо інфляції зросли після того, як індекс споживчих настроїв Мічиганського університету за березень показав найвищі довгострокові інфляційні очікування з 1993 року.
  • Водночас базовий індекс цін PCE, ключовий для ФРС, у лютому піднявся на 2,8%, перевищивши очікування, а споживчі витрати зросли на 0,4%.
  • Інвестори готуються до торговельних ускладнень, адже мита на автомобілі у 25%, запроваджені Трампом, набудуть чинності наступного тижня, що може спровокувати реакцію партнерів, говорять аналітики. 
  • S&P 500 і Nasdaq, втративши понад 1% і 2% відповідно, наближаються до п’ятого тижневого падіння за шість тижнів, а Dow знизився на 0,8%.

Контекст 

26 березня ввечері президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мит на імпорт автомобілів, які почнуть діяти з 2 квітня. Виступаючи в Овальному кабінеті напередодні, він назвав це рішення «стартом Дня визволення Америки» і уточнив, що автомобілі, вироблені в США, не обкладатимуться тарифами.

Трамп пояснив, що мита спрямовані на заохочення автовиробників інвестувати в американське виробництво, а не в заводи в Канаді чи Мексиці. Від моменту його повернення до влади в січні тарифи та погрози їх запровадження породжують нестабільність для бізнесу й тривогу на світових ринках.

За даними Американської торговельної палати в ЄС (AmCham EU), загострення торговельного конфлікту між США та Європою загрожує економічним зв’язкам, обсяг яких становить близько $9,5 трлн щорічно, включаючи торгівлю та інвестиції. У 2024 році торгівля товарами між США та Європою (з Великою Британією) сягнула рекордних $1,3 трлн, а послугами – перевищила $750 млрд. Продажі європейських філій у США склали понад $3,5 трлн, а американських у Європі – $4 трлн.

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