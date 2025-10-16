Fozzy Group – власник мережі супермаркетів «Сільпо» – спростувала інформацію про можливе придбання мережі Carrefour Polska і вихід на польський ринок, про що повідомили раніше українські та польські медіа. Відповідний коментар пресслужби українського ритейлера Forbes Ukraine отримав у відповідь на запит.
Деталі
- Офіційна позиція: усі супермаркети мережі «Сільпо» – лише в Україні, йдеться у коментарі Fozzy Group.
- «Це не відповідає дійсності», – відповіла пресслужба Fozzy Group на запитання про вихід на польський ринок.
Контекст
Французький ритейлер Carrefour планує продати свої магазини у Польщі – у вересні компанія доручила інвестиційному банку JP Morgan підготувати процес продажу 768 магазинів. Одним із головних претендентів може стати українська Fozzy Group, повідомило профільне польське видання Wiadomości Handlowe з посиланням на джерела.
Наприкінці 2023 року співвласник Fozzy Group Володимир Костельман став франчайзі одного з супермаркетів Carrefour у Польщі. Для цього він створив окрему компанію, керівником якої став директор з логістики Fozzy Group Мачей Гавронскі.
У власності Idkfa Idclip один супермаркет – у спальному районі на півночі Познані. «Сільпо» виступає у цьому проєкті переважно як фінансовий інвестор», – розповідав у коментарі польському виданню CSCO навесні 2025-го Гавронскі.
У 2025-му у мережі «Сільпо» з’явилася власна винна марка WineTruck, що об’єднала популярні вина з провідних виноробних країн світу.
