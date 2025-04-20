Костельман відкрив перший магазин у Польщі. Співвласник Fozzy Group став франчайзі французького Carrefour у Познані. Що про це відомо

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Співвласник Fozzy Group Володимир Костельман став франчайзі одного з супермаркетів Carrefour у Польщі. Для цього він створив окрему компанію, керівником якої став директор по логістиці Fozzy Group Мачей Гавронскі. Чим Костельмана зацікавив проєкт
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