Костельман відкрив перший магазин у Польщі. Співвласник Fozzy Group став франчайзі французького Carrefour у Познані. Що про це відомо

Співвласник Fozzy Group Володимир Костельман став франчайзі одного з супермаркетів Carrefour у Польщі. Для цього він створив окрему компанію, керівником якої став директор по логістиці Fozzy Group Мачей Гавронскі. Чим Костельмана зацікавив проєкт