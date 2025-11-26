Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force, что переговоры с Россией «продвигаются», дедлайнов для мирного плана больше нет, часть пунктов сокращают, а ключевые вопросы – территории, прекращение огня и гарантии безопасности – до сих пор обсуждаются.

Подробности

Тезисы из разговора Трампа с журналистами:

Трамп заявил, что Зеленский «хотел бы приехать», но сначала нужно завершить переговоры. «Он хотел бы приехать, но я думаю, что нам сначала следует довести соглашение до конца. У нас хорошие переговоры. Мы начали с Россией, у нас продолжаются переговоры с Россией. Украина держится хорошо, думаю, они удовлетворены этим, они хотят, чтобы все закончилось… мы добиваемся прогресса», – сказал глава Белого дома.

Трамп уточнил, что спецпредставитель Стив Виткофф отправится в Москву уже на следующей неделе. В РФ он будет говорить с главой Кремля Владимиром Путиным о мирном плане США. Также Трамп не исключил, что Виткофф, вероятно, поедет в российскую столицу вместе с его зятем Джаредом Кушнером, участвовавшим в переговорах по мирному плану в Женеве.

Дедлайн мирного соглашения Трамп не устанавливает: «Посмотрим. Они назначили дату, и эта дата будет в ближайшем будущем… У меня нет дедлайна. Знаете, какой дедлайн у меня? Когда всё (война. – Ред.) закончится. И я думаю, что все устали воевать. Они теряют слишком много людей», – ответил он.

Трамп сказал, что план из 28 пунктов вовсе не был планом, а был концепцией. И, судя по всему, количество пунктов сократилось. «28 пунктов» – это только концепция; сейчас речь идет уже о 22. «Многие пункты решены очень удачно».

Трамп заявил, что фронт движется «в одном направлении», и РФ может захватить территории в ближайшие месяцы: «Так что, вы хотите потерять еще 50 000–60 000 человек?».

Уступкой России он называет возможное решение «не продвигаться дальше» и прекратить огонь.

Переговоры продолжаются, и есть сложные территориальные вопросы: «Граница не может проходить через шоссе или центр города».

Трамп говорит, что слова Виткоффа на записи Bloomberg – это «обычные переговоры»: «Ему нужно «продать» это Украине и «продать» Украину России».

Гарантии безопасности и вопросы НАТО сейчас обсуждаются с Европой: «Европа будет во многом задействована».

Контекст

23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между чиновниками США и Украины по поводу предложенного Вашингтоном плана прекращения войны. Киев вместе с европейскими партнерами внес контрпредложения, ключевым элементом которых стали гарантии безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора НАТО. По итогам встречи стороны подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ о мире»; работа над ним продолжается. Forbes Ukraine отслеживал развитие событий вокруг этого плана.

25 ноября в Абу-Даби украинская делегация принципиально согласилась с мирным планом, предложенным администрацией президента Дональда Трампа; остались лишь незначительные детали, которые еще нужно согласовать. Об этом сообщили CBS News, ABC News и Axios со ссылкой на американских чиновников и источники, осведомленные с ходом переговоров.

Представитель Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Соединенные Штаты достигли «существенного прогресса» в подготовке мирного соглашения между Украиной и Россией, однако еще есть «несколько чувствительных, но вполне решаемых моментов», требующих финального согласования.