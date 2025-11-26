Forbes Digital підписка
«Фронт движется в одну сторону, соглашение будет скоро, дедлайнов нет». Главное из брифинга Трампа

Forbes

2 хв читання

Президент Дональд Трамп общается со СМИ на борту Air Force One 25 ноября 2025 года во время полета во Флориду

Президент Дональд Трамп общается со СМИ на борту Air Force One 25 ноября 2025 года во время полета во Флориду Фото Gettyimages

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force, что переговоры с Россией «продвигаются», дедлайнов для мирного плана больше нет, часть пунктов сокращают, а ключевые вопросы – территории, прекращение огня и гарантии безопасности – до сих пор обсуждаются.

Тезисы из разговора Трампа с журналистами:

  • Трамп заявил, что Зеленский «хотел бы приехать», но сначала нужно завершить переговоры. «Он хотел бы приехать, но я думаю, что нам сначала следует довести соглашение до конца. У нас хорошие переговоры. Мы начали с Россией, у нас продолжаются переговоры с Россией. Украина держится хорошо, думаю, они удовлетворены этим, они хотят, чтобы все закончилось… мы добиваемся прогресса», – сказал глава Белого дома.
  • Трамп уточнил, что спецпредставитель Стив Виткофф отправится в Москву уже на следующей неделе. В РФ он будет говорить с главой Кремля Владимиром Путиным о мирном плане США. Также Трамп не исключил, что Виткофф, вероятно, поедет в российскую столицу вместе с его зятем Джаредом Кушнером, участвовавшим в переговорах по мирному плану в Женеве.
  • Дедлайн мирного соглашения Трамп не устанавливает: «Посмотрим. Они назначили дату, и эта дата будет в ближайшем будущем… У меня нет дедлайна. Знаете, какой дедлайн у меня? Когда всё (война. – Ред.) закончится. И я думаю, что все устали воевать. Они теряют слишком много людей», – ответил он.
  • Трамп сказал, что план из 28 пунктов вовсе не был планом, а был концепцией. И, судя по всему, количество пунктов сократилось. «28 пунктов» – это только концепция; сейчас речь идет уже о 22. «Многие пункты решены очень удачно».
  • Трамп заявил, что фронт движется «в одном направлении», и РФ может захватить территории в ближайшие месяцы: «Так что, вы хотите потерять еще 50 000–60 000 человек?».
  • Уступкой России он называет возможное решение «не продвигаться дальше» и прекратить огонь.
  • Переговоры продолжаются, и есть сложные территориальные вопросы: «Граница не может проходить через шоссе или центр города».
  • Трамп говорит, что слова Виткоффа на записи Bloomberg – это «обычные переговоры»: «Ему нужно «продать» это Украине и «продать» Украину России».
  • Гарантии безопасности и вопросы НАТО сейчас обсуждаются с Европой: «Европа будет во многом задействована».

Контекст

23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между чиновниками США и Украины по поводу предложенного Вашингтоном плана прекращения войны. Киев вместе с европейскими партнерами внес контрпредложения, ключевым элементом которых стали гарантии безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора НАТО. По итогам встречи стороны подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ о мире»; работа над ним продолжается. Forbes Ukraine отслеживал развитие событий вокруг этого плана.

25 ноября в Абу-Даби украинская делегация принципиально согласилась с мирным планом, предложенным администрацией президента Дональда Трампа; остались лишь незначительные детали, которые еще нужно согласовать. Об этом сообщили CBS News, ABC News и Axios со ссылкой на американских чиновников и источники, осведомленные с ходом переговоров.

Представитель Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Соединенные Штаты достигли «существенного прогресса» в подготовке мирного соглашения между Украиной и Россией, однако еще есть «несколько чувствительных, но вполне решаемых моментов», требующих финального согласования.

