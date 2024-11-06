Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах – CNN

Вице-президент США Камала Харрис планирует связаться с избранным президентом Дональдом Трампом, а также выступить с речью, в которой признает поражение на президентских выборах, пишет CNN со ссылкой на источники.

Ключевые факты

По словам помощников, Харрис хочет призвать своих сторонников признать результаты выборов, когда сегодня будет выступать с речью в Университете Говарда.

В обращении будет поднимать те же темы, что и в последние дни ее кампании. Она также призовет страну работать вместе.

По данным CNN, Харрис пока не связалась с Трампом, но она намерена поговорить с ним до своего выступления.

Вице-президент сейчас работает над своей речью о признании поражения вместе со своим ведущим спичрайтером Адамом Франкелем и другими советниками. По словам помощников, она поблагодарит своих сторонников и выступит с посланием, адресованным молодым избирателям, к которым она часто обращалась во время предвыборной кампании.

Команда Харрис пригласила поклонников вернуться в Университет Говарда, где ночь триумфа постепенно обернулась разочарованием для тысяч ее поклонников, когда стали известны результаты выборов.

Действующий президент США Джо Байден также планирует сегодня позвонить по телефону Трампу и публично высказаться по поводу результатов выборов, сообщил NBC представитель Белого дома.

Подход Байдена к победе Трампа будет заключаться в том, чтобы сделать все то, чего Трамп не сделал, когда Байден победил в 2020 году, – позвонить ему, чтобы поздравить, пригласить его в Белый дом и присутствовать на его инаугурации.

Инаугурация Трампа намечена на 20 января 2025 года.

Контекст

Дональд Трамп станет вторым экс-президентом США, который вернется в Белый дом после поражения, отметил CNN. Трамп выиграл выборы в 2016 году, но проиграл в 2020 году. До него этот путь прошел Гровер Кливленд: он участвовал в трех кампаниях подряд в 1884-м, 1888-м и 1892-м годах, но победил 1884-м и 1892-м.

Мировые лидеры уже поздравили Трампа с победой. В частности, президент Владимир Зеленский поздравил в X республиканца Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Украинский лидер надеется, что Трамп будет исповедовать подход «мир через силу», что поможет завершить войну справедливо.