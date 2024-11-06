Без НАТО и территорий? В Украине боятся, что Трамп сдаст страну Путину. Forbes Ukraine исследовал, что сказал будущий президент и его команда. Спойлер: все не так плохо

Как Трамп и его потенциальная администрация смотрят на членство Украины в НАТО, статус оккупированных территорий, снабжение оружием и судьбу российских активов? В лагере будущего президента есть разные взгляды. Каким может быть мирный план Трампа?

Дональд Трамп победил Камалу Гаррис на выборах и 20 января станет 47 президентом США. Одно из главных обещаний – еще до инаугурации закончить российско-украинскую войну.

Из-за его контраверсионных заявлений, например о дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным, у западных медиа и представителей украинского бизнеса есть опасения: мир при Трампе возможен только ценой уступок Украины.

Владимир Зеленский надеется, что возвращение Трампа будет означать подход «мир через силу» и возвращение «эпохи сильных США», которая приблизит завершение войны.

Зеленский фактически дублирует тезис Роберта О'Брайена, экс-советника по нацбезопасности Трампа, который в новой администрации может стать новым госсекретарем. В июне 2024-го О'Брайен написал колонку на Foreign Affairs о внешней политике Трампа с заголовком Peace Through Strength.

Forbes Ukraine исследовал, что будущий президент и потенциальные члены его администрации, по данным Politico, заявляли о четырех крайне важных вопросах для Украины: членстве в НАТО, статусе оккупированных территорий, снабжении оружием и будущем российских активов.

Членство в НАТО – всё сложно

Летом 2024-го Трамп подверг критике якобы обещание Джо Байдена предоставить Украине членство в Альянсе. «Если Украина пойдет в НАТО, это будет настоящей проблемой для России, – говорил он в All-in podcast. – Я слышу это уже давно и думаю: именно поэтому началась эта война». Могло ли что-нибудь измениться с тех пор?

Либо у Украины будет ядерное оружие, либо она должна быть частью Альянса, убеждал Трампа Зеленский во время встречи в октябре. «Думаю, Трамп меня услышал. Он сказал: «У вас справедливые аргументы», – заверил Зеленский.

Мнения потенциальных топ-чиновников Трампа полярно отличаются:

будущий вице-президент Джей Ди Вэнс – против вступления Украины в НАТО, но за создание демилитаризованной зоны, которая «будет сильно укреплена, чтобы россияне не ворвались снова»;

– против вступления Украины в НАТО, но за создание демилитаризованной зоны, которая «будет сильно укреплена, чтобы россияне не ворвались снова»; против вступления Украины в НАТО в ближайшее время и Ричард Греннел – посол в Германии при первой каденции Трампа и потенциальный госсекретарь в новой администрации;

– посол в Германии при первой каденции Трампа и потенциальный госсекретарь в новой администрации; потенциальный министр обороны Майк Помпео выступил за членство Украины в НАТО во время конференции YES в Киеве. Но если Североатлантический союз будет не способен на такое решение быстро, то возможны другие модели с гарантиями безопасности от США, например как у Японии или Филиппин;

выступил за членство Украины в НАТО во время конференции YES в Киеве. Но если Североатлантический союз будет не способен на такое решение быстро, то возможны другие модели с гарантиями безопасности от США, например как у Японии или Филиппин; еще один потенциальный госсекретарь Роберт О'Брайен – за гарантии безопасности, например «размещение восточноевропейских войск» в Украине, но против членства в НАТО, которое считает «слишком провокативным».

Территории – без границ 1991-го

На протяжении кампании Трамп не вдавался в детали о судьбах временно оккупированных территорий. Но на дебатах с Байденом в июне он со второй попытки назвал неприемлемым ультиматум Путина – отдать России четыре области и Крым.

В сентябре, когда был в разгаре скандал из-за визита Зеленского на оружейную фабрику в Пенсильвании вместе с демократами, Трамп заявил на митинге: «Если бы мы заключили плохую сделку, было бы гораздо лучше. Они [Украина] немного уступили бы, и все бы жили».

Потенциальные кандидаты на должности в его администрации высказывали разные подходы, но ни один из них не предусматривает фактического восстановления границ 1991 года.

Вэнс – за замораживание войны по действующей линии фронта;

Майк Помпео – за немедленное прекращение войны, юридическое непризнание оккупированных территорий россиянами и демилитаризацию Крыма;

сенатор и потенциальный госсекретарь Марко Рубио уклонился от прямого ответа, разделяет ли он мнение Вэнса о сдаче украинских территорий. Результаты переговоров будут определять стороны – Рубио надеется сохранить суверенитет Украины. «Я не на стороне России, но реальность такова, что путь для Украины до окончания этого – переговоры. Хочу верить, что Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах», – сказал он;

уклонился от прямого ответа, разделяет ли он мнение Вэнса о сдаче украинских территорий. Результаты переговоров будут определять стороны – Рубио надеется сохранить суверенитет Украины. «Я не на стороне России, но реальность такова, что путь для Украины до окончания этого – переговоры. Хочу верить, что Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах», – сказал он; Греннел – за создание в Украине автономных зон. «Автономные регионы могут означать многое для многих людей, нужно проработать эти детали», – говорил он Bloomberg во время Республиканского съезда в июле.

Оружие – потенциальный рычаг воздействия

Трамп скептически относится к расходам американского бюджета на помощь Украине. Зеленский – лучший продавец в мире, якобы постоянно возвращающийся из США с $60 млрд, говорил будущий президент.

Но Трамп может использовать оружие как один из рычагов влияния на Россию и принудить его к переговорам. «Я бы сказал Зеленскому: хватит, вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: если не заключите соглашение, мы дадим им очень много [оружия], больше, чем они когда-либо получали», – заявлял Трамп летом 2023-го.

Подобный тезис говорил в интервью Forbes Ukraine и Гордон Сондленд, посол США в ЕС и контактер с Украиной в первую каденцию Трампа, а ныне – официальный лоббист Украины в Вашингтоне.

«Трамп умеет лучше Байдена подвести черту и сказать Путину: «Если ты не уйдешь отсюда, мы увеличим количество вооружений – и твои люди будут гибнуть толпами», – говорил он.

Самый радикальный и конкретный – Помпео. Его предложение – во-первых, создать программу ленд-лиза на $500 млрд, чтобы Украина одолжила столько, сколько нужно для победы над РФ. Во-вторых, снять ограничения на типы и использование оружия для Украины. Таким образом, можно послать четкий сигнал Путину, что он никогда не победит, уверен экс-чиновник.

Для послевоенного вооружения Украины Помпео предлагает создать фонд НАТО на $100 млрд, в котором доля США будет ограничена до 20%.

Другой ключевой рычаг давления видит конгрессмен Майк Уолтц, который может занять должность госсекретаря или министра обороны. По его убеждению, Трамп будет быстро двигаться к прекращению войны и будет давить на обе стороны:

на Зеленского, прекратив «пустой чек» американской финансовой поддержки, пока Украина не начнет переговоры о прекращении конфликта;

на Путина – взорвав финансовую стабильность РФ. Трамп может выпустить на мировой рынок американскую нефть и газ, чтобы снизить цены на рынке, и соблюдать суровые санкции, пока Россия не сядет за стол переговоров.

Доля российских активов

Сам Трамп не говорил, что намерен делать с замороженными российскими активами. Так же и большинство потенциальных членов администрации. Вот несколько исключений: