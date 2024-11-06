Гарріс має намір зателефонувати Трампу і визнати свою поразку на виборах – CNN

Віце-президент США Камала Гарріс планує звʼязатися із обраним президентом Дональдом Трампом, а також виступити із промовою, в якій визнає поразку на президентських виборах, пише CNN із посиланням на джерела.

Ключові факти

За словами помічників, Гарріс хоче закликати своїх прихильників визнати результати виборів, коли сьогодні виступатиме з промовою в університеті Говарда,

У зверненні підніматимуться ті самі теми, що в останні дні її кампанії. Вона також закличе країну працювати разом.

За даними CNN, Гарріс поки що не звʼязалася з Трампом, але вона має намір поговорити з ним до свого виступу.

Віце-президентка наразі працює над своєю промовою про визнання поразки разом зі своїм провідним спічрайтером Адамом Франкелем та іншими радниками. За словами помічників, вона подякує своїм прихильникам і виступить із посланням, адресованим молодим виборцям, до яких вона часто зверталася під час передвиборчої кампанії.

Команда Гарріс запросила прихильників повернутися до університету Говарда, де ніч тріумфу поступово обернулася розчаруванням для тисяч її прихильників, коли стали відомі результати виборів.

Чинний президент США Джо Байден також планує сьогодні зателефонувати Трампу та публічно висловитися з приводу результатів виборів, повідомив NBC представник Білого дому.

Підхід Байдена до перемоги Трампа полягатиме в тому, щоб зробити все те, чого Трамп не зробив, коли Байден переміг у 2020 році, – зателефонувати йому, щоб привітати, запросити його до Білого дому та бути присутнім на його інавгурації.

Інавгурація Трампа запланована на 20 січня 2025 року.

Контекст

Дональд Трамп стане другим експрезидентом США, який повернеться до Білого дому після поразки, зазначив CNN. Трамп виграв вибори у 2016 році, але програв у 2020-му. До нього цей шлях пройшов Гровер Клівленд: він брав участь у трьох кампаніях поспіль у 1884-му, 1888-му і 1892 роках, але переміг 1884-го і 1892-го.

Світовій лідери вже привітали Трампа із перемогою. Зокрема, президент Володимир Зеленський привітав у X республіканця Дональда Трампа з обранням на посаду президента США. Український лідер сподівається, що Трамп сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.