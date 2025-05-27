Состоятельные люди все чаще перевозят золото в Сингапур из-за экономической и геополитической нестабильности, пишет CNBC. Современное хранилище The Reserve фиксирует стремительный рост желающих хранить драгоценные металлы в этой стране.
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Подробности
- В хранилище The Reserve, расположенном в шестиэтажном здании с усиленной охраной, хранится золото и серебро на $1,5 млрд. Там есть приватные сейфы и трехэтажная камера с тысячами депозитных ячеек.
- С января по апрель этого года заказы на хранение выросли на 88%, а продажи золотых и серебряных слитков подскочили на 200% по сравнению с прошлым годом, сообщили в компании.
- По словам основателя хранилища Грегора Греггерсена, спрос обусловлен беспокойством из-за торговых войн, геополитических рисков и нестабильности рынков. «Богачи видят, как меняется мир, и хотят хранить физическое золото в надежном месте, как Сингапур. 90% новых клиентов – из-за границы», – отметил Греггерсен.
- Надежность Сингапура как безопасной юрисдикции привлекает клиентов. «Сингапур – это Женева Востока с политической и экономической стабильностью», – отметила Никки Шилс из MKS PAMP. Город является ключевым транзитным хабом, что облегчает доступ к золоту. В отличие от Дубая, где требуется больше документов, Сингапур предлагает более простые процедуры.
Контекст
Сингапур укрепляет позиции как финансовый центр Азии. В мае 2023 года правительство города-государства упростило регуляцию для хранения драгоценных металлов, чтобы привлечь инвесторов. Это контрастирует с такими странами, как Ливан и Египет, где недоверие к банкам заставляет богачей вывозить золото. По сравнению со Швейцарией, теряющей популярность из-за удаленности, Сингапур выигрывает благодаря логистике и репутации.
Война России против Украины и угроза торговых войн усилили интерес к золоту. В марте цена золота достигла рекордных $3500.
В первом квартале 2025 года в Нью-Йорке накопились большие запасы золота, что повлекло за собой дефицит в Лондоне из-за ожиданий пошлин. После заявления Белого дома, что тарифы не будут касаться золота, запасы стали уменьшаться.
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