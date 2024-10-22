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Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку після засідання РНБО

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Андрій Костін /Getty Images

Андрій Костін Фото Getty Images

Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку після засідання РНБО у вівторок, 22 жовтня. Про це він повідомив у себе в телеграм-каналі.

Деталі

  • Костін зазначив, що на засіданні РНБО розглядалася «аморальна ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів». «Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України», – додав він.
  • Генпрокурор вважає правильною позицію президента, що мають бути скасовані всі неправомірні рішення про надання інвалідностей, пенсійних та інших нарахувань, впроваджені чіткі законодавчі та організаційні зміни й персональна відповідальність. 
  • «Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора», – написав Костін.
  • Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при отриманні інвалідності. За результатами засідання президент видав указ і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади.

Контекст

На початку жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу – викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР виявило $100 000, низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. 

Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5,2 млн, €300 000, понад 5 млн грн. 

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром у понад 500 млн грн.

Пізніше стало відомо, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

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