Совет директоров Tesla вынес на голосование самый большой в корпоративной истории пакет вознаграждения – до $878 млрд в акциях компании для гендиректора Илона Маска. Голосование, которое состоится 6 ноября, может стать референдумом о роли Маска в будущем Tesla, пишет Reuters .

Подробности

Акционеры Tesla должны решить, поддержать ли рекордную компенсацию Илона Маску или рисковать его уходом, что может обрушить акции компании.

Совет директоров убеждает инвесторов, что только Маск способен реализовать амбициозный план превращения Tesla в лидера в сфере искусственного интеллекта, автономных такси и человекоподобных роботов.

Если Маск достигнет поставленных целей за десять лет, рыночная капитализация Tesla вырастет до $8,5 трлн, а он будет владеть около четвертью акций компании.

Сторонники соглашения, среди которых инвесторы типа CEO Laffer Tengler Investments Нэнси Тенглер, считают, что масштабные вознаграждения оправданы, если они увеличивают капитализацию Tesla в несколько раз.

Однако оппоненты, включая крупнейший американский пенсионный фонд CalPERS и норвежский суверенный фонд, предостерегают, что это решение подрывает принципы корпоративного управления, сосредотачивая чрезмерную власть в руках одного руководителя.

Критики отмечают, что совет директоров оказался под давлением суперзвездного CEO. Маск дал понять, что может уделить больше внимания другим своим компаниям – SpaceX, Neuralink и xAI – если его требования не будут удовлетворены, отметило издание. Глава совета Робин Денхолм предупредила, что без Маска Tesla может потерять значительную часть своей стоимости, ведь текущая оценка компании на уровне $1,5 трлн базируется, прежде всего, на обещаниях Маска, а не на прибыльности бизнеса электрокаров.

Голосование будет проходить уже по новым правилам после регистрации Tesla в Техасе, позволяющим Маску голосовать собственным пакетом акций в 15% – в отличие от предыдущих процедур в Делавере. Там суд отменил его предыдущий пакет вознаграждения на $56 млрд, назвав его «немыслимой суммой».

Контекст

Илон Маск уже владеет достаточной долей Tesla, чтобы стать первым в мире триллионером, если компания реализует его видение. Однако он продолжает требовать новые компенсационные стимулы, что, по мнению экспертов, является попыткой усилить свое влияние на совет директоров.

Компенсационный пакет Маска 2018 года, оцененный более чем в $50 млрд, был упразднен судом в Делавере. На момент аннулирования в январе 2024-го пакет опционов на акции оценивался в $56 млрд, а после роста акций Tesla на 44% в этом году его стоимость превысила $100 млрд.

Пока Tesla оспаривает это решение, совет директоров пытается удержать Маска новыми механизмами вознаграждения, в том числе временным пакетом акций на $30 млрд.

В сентябре Tesla представила новый план вознаграждения для гендиректора Илона Маска, потенциальная стоимость которого может составить $1 трлн – беспрецедентная сумма для корпоративной Америки.

Предложение предусматривает 10-летнюю программу с амбициозными целями, среди которых – развитие бизнеса роботакси и рост рыночной капитализации компании с нынешнего $1 трлн до $8,5 трлн.

По условиям пакета, Маск сможет увеличить свою долю в Tesla до 25%, чего он давно добивается. При выполнении всех показателей стоимость вознаграждения вырастет с $87,8 млрд до $1 трлн.

Помимо финансовых стимулов, план предполагает участие Маска в разработке механизма долгосрочной наследственности руководства компании.