Рада директорів Tesla винесла на голосування найбільший у корпоративній історії пакет винагороди – до $878 млрд в акціях компанії для гендиректора Ілона Маска. Голосування, що відбудеться 6 листопада, може стати референдумом про роль Маска у майбутньому Tesla, пише Reuters .

Деталі

Акціонери Tesla мають вирішити, чи підтримати рекордну компенсацію Ілону Маску або ризикувати його відходом, що може обвалити акції компанії.

Рада директорів переконує інвесторів, що лише Маск здатен реалізувати амбітний план перетворення Tesla на лідера у сфері штучного інтелекту, автономних таксі та людиноподібних роботів.

Якщо Маск досягне поставлених цілей за десять років, ринкова капіталізація Tesla зросте до $8,5 трлн, а він володітиме близько чвертю акцій компанії.

Прихильники угоди, серед яких інвестори на кшталт CEO Laffer Tengler Investments Ненсі Тенглер, вважають, що масштабні винагороди виправдані, якщо вони збільшують капіталізацію Tesla у кілька разів.

Однак опоненти, включно з найбільшим американським пенсійним фондом CalPERS і норвезьким суверенним фондом, застерігають, що це рішення підриває принципи корпоративного управління, зосереджуючи надмірну владу в руках одного керівника.

Критики зазначають, що рада директорів опинилася під тиском «суперзіркового CEO». Маск дав зрозуміти, що може приділити більше уваги іншим своїм компаніям – SpaceX, Neuralink і xAI – якщо його вимоги не буде задоволено, зазначило видання. Голова ради Робін Денхолм попередила, що без Маска Tesla може втратити значну частину своєї вартості, адже поточна оцінка компанії на рівні $1,5 трлн базується передусім на обіцянках Маска, а не на прибутковості бізнесу електрокарів.

Голосування відбуватиметься вже за новими правилами після реєстрації Tesla в Техасі, які дозволяють Маску голосувати власним пакетом акцій у 15% – на відміну від попередніх процедур у Делавері. Саме там суд скасував його попередній пакет винагороди на $56 млрд, назвавши його «немислимою сумою».

Контекст

Ілон Маск уже володіє достатньою часткою Tesla, щоб стати першим у світі трильйонером, якщо компанія реалізує його бачення. Та водночас він продовжує вимагати нові компенсаційні стимули, що, на думку експертів, є спробою посилити свій вплив на раду директорів.

Компенсаційний пакет Маска 2018 року, оцінений більш ніж у $50 млрд, був скасований судом у Делавері. На момент анулювання в січні 2024-го пакет опціонів на акції оцінювався в $56 млрд, а після зростання акцій Tesla на 44% цього року його вартість перевищила $100 млрд.

Поки Tesla оскаржує це рішення, рада директорів намагається утримати Маска новими механізмами винагороди, зокрема й тимчасовим пакетом акцій на $30 млрд.

У вересні Tesla представила новий план винагороди для гендиректора Ілона Маска, потенційна вартість якого може сягнути $1 трлн – безпрецедентна сума для корпоративної Америки.

Пропозиція передбачає 10-річну програму з амбітними цілями, серед яких – розвиток бізнесу роботаксі та зростання ринкової капіталізації компанії з нинішнього $1 трлн до $8,5 трлн.

За умовами пакета, Маск зможе збільшити свою частку в Tesla до 25%, чого він давно домагається. У разі виконання всіх показників вартість винагороди зросте з $87,8 млрд до $1 трлн.

Крім фінансових стимулів, план передбачає участь Маска у розробці механізму довгострокової спадковості керівництва компанії.