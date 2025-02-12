Голова Пентагону висловив сумнів щодо можливості вступу України до НАТО та повернення до кордонів 1991 року

Міністр оборони США Піт Гегсет висловив серйозні сумніви щодо можливості вступу України в НАТО та відновлення її до кордонів 1991 року. Про це він заявив під час відкриття 26-го засідання Контактної групи з допомоги Україні в межах формату «Рамштайн» 12 лютого.

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«США не вважають членство України в НАТО реалістичним результатом дипломатичного врегулювання», – сказав Гегсет. Він наголосив, що союзникам слід визнати: повернення України на кордони до 2014 року є неможливим. «Погоня за цією ілюзією лише продовжить страждання», – додав він.

Гегсет зазначив, що війну неможливо зупинити без «реалістичної оцінки того, що відбувається на полі бою». За його словами, США будуть прагнути до припинення війни і зупинки кровопролиття. Він наголосив, що гарантії, які будуть досягнуті в результаті переговорів, повинні виключити можливість відновлення бойових дій.

«Ми стоїмо на порозі критичного моменту. З наближенням третьої річниці війни наше послання незмінне: кровопролиття повинно припинитися, і війна має завершитися. Президент Трамп чітко дав зрозуміти американському народу та багатьом вашим лідерам, що припинення бойових дій і встановлення міцного миру є головним пріоритетом», – заявив міністр.

За його словами, американський лідер прагне завершити конфлікт шляхом дипломатії та залучити Росію і Україну до переговорного процесу. Гегсет додав, що Міністерство оборони США активно підтримуватиме ці зусилля.

Раніше медіа «Голос Америки» повідомляло, що Піт Хегсет вирушив у турне Європою, щоб обговорити роль континенту у війні Росії проти України. У статті зазначалося, що він, ймовірно, буде дотримуватися позиції президента США Дональда Трампа, який прагне припинити бойові дії та домогтися від європейських лідерів надання Києву гарантій безпеки.

Контекст

Під час передвиборчої кампанії Трамп стверджував, що може завершити війну в Україні «за один день». Проте після обрання на пост президента його позиція змінилася. Як повідомляла газета The Wall Street Journal, він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу завершити конфлікт за 100 днів.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни в Україні стане «офіційною політикою» Сполучених Штатів за президентства Трампа. Він зазначив, що хоча конкретні терміни завершення війни невідомі, обидві сторони повинні бути готові до поступок, оскільки не зможуть досягти своїх максимальних цілей.

Сам Трамп через два дні після інавгурації закликав Путіна припинити війну, погрожуючи великими податками та санкціями в разі відмови.

11 лютого Трамп заявив, що направив міністра фінансів США Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським.