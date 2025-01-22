Трамп доручив спецпосланцю США Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів – WSJ

Президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику США з України Кіту Келлоггу завершити війну в Україні за сто днів. Однак, майже ніхто не вірить, що це можливо, особливо Росія. Про це пише The Wall Street Journal 22 січня.

Деталі

Призначення Келлогга на роль спецпосланця з питань України є лише першим кроком у мирних переговорах, які Трамп прагне контролювати самостійно, говорять експерти. Проте досягнути домовленостей з президентом РФ Володимиром Путіним буде значно складніше, ніж Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Під час інавгурації Трампа Путін дав зрозуміти, що не поспішає вирішувати українське питання, пише видання. За його словами, будь-які переговори мають забезпечити не тимчасове перемир’я, а довготривалий мир із врахуванням інтересів усіх сторін.

Трамп розкритикував вторгнення РФ, заявивши, що Путін «руйнує Росію, не укладаючи угоди». Він також припустив можливість нових санкцій проти РФ, якщо Путін відмовиться від переговорів.

Келлогг має консультувати Трампа під час переговорів, хоча неясно, наскільки другий потребує цих порад. Джон Болтон, колишній радник з національної безпеки, зазначив, що Трамп цінує Келлогга за лояльність і «висловлювання власної думки, коли про це попросять».

Ветеран війни у Вʼєтнамі Келлогг працював у Раді національної безпеки Трампа за першої каденції, де рідко брав участь у дискусіях. Його військовий досвід може бути корисним, але він не має дипломатичних навичок. Колишні колеги сумніваються, що Келлогг буде брати активну участь у переговорах із Росією.

Келлогг відкрито підтримує надання Україні зброї, заявляючи, що це дає США важелі тиску на РФ. Він також розкритикував адміністрацію Байдена за затримки у військовій допомозі.

У Москві «мирний план» Келлогга сприйняли з критикою. Кремль вважає його неприйнятним і вказує на його упередженість на користь України, зазначаючи участь його доньки в гуманітарній допомозі Києву.

Аналітики сумніваються в перспективах мирних переговорів, оскільки Кремль через підконтрольні медіа вже атакує Келлогга на особистому рівні, що ускладнює досягнення навіть перемир’я.

«Переговори ще навіть не розпочалися, а вони вже атакують одного із головних переговорників. Це не звучить сприятливо для переговорів або навіть для припинення вогню», – вважає Сет Джонс, політолог і експерт з питань оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Контекст

Нові заяви спеціального представника Трампа з питань Росії та України, відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлогга, підтверджують його намір знайти «рішення» для закінчення війни протягом 100 днів. Цей амбітний план суттєво перевищує терміни, які спочатку обіцяв обраний президент США.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово наголошував, що планує укласти мирну угоду між Україною та росією вже в перший день своєї каденції, якщо не раніше. Проте після виборів риторика Трампа змінилася: він відмовився від конкретних строків, лише підкреслюючи, що здатний вирішити конфлікт.

Трамп зізнався, що врегулювання війни в Україні буде складнішим завданням, ніж досягнення перемирʼя в Газі. «Я думаю, що ситуація між Росією та Україною є ще складнішою», – сказав він на пресконференції у грудні, коментуючи перспективи мирного врегулювання.

Росія, зі свого боку, демонструє неоднозначну позицію. Кремль заявляє про готовність до прямих переговорів із Трампом, але одночасно відкидає деякі пропозиції його радників.

9 січня Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним, однак вже 13 січня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що жодних суттєвих кроків для організації переговорів поки що не зроблено.

Ставлення Кремля до можливої угоди стало очевидним 15 січня, коли зʼявилася інформація, що Путін наполягатиме на радикальних поступках України: зменшення військових зв’язків з НАТО та перетворення України на нейтральну державу з обмеженими збройними силами. Росія також пропонує обмежити використання поставленої Україною зброї, заборонивши її застосування проти російських військ чи для звільнення окупованих територій.

Ці вимоги Кремля є абсолютно неприйнятними для України. Президент Володимир Зеленський 15 січня заявив, що членство в НАТО та ЄС, серйозні пакети військової допомоги і розміщення іноземних військ в Україні є ключовими елементами гарантій безпеки для країни.