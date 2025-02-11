Трамп заявил, что отправил министра финансов для переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил министра финансов США Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Truth Social 11 февраля.

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Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским. Эта война ДОЛЖНА и СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ – много смертей и разрушений», – написал Трамп.

Ранее Bloomberg сообщал, что Бессент планирует посетить Украину на этой неделе для начальных переговоров по обеспечению доступа США к редкоземельным ресурсам в обмен на военную помощь.

Ожидается, что глава американского Минфина станет первым членом администрации Дональда Трампа, посетившим Украину.

Контекст

В ноябре 2024 года The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным сразу после победы на выборах. По данным источников, Трамп призвал кремлевского лидера «не эскалировать войну».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters отметил, что его команда каждый день поддерживает связь с представителями Трампа. Он подчеркнул важность личной встречи с американским лидером перед его переговорами с Путиным, отметив, что без этого диалог будет выглядеть «как обсуждение Украины без Украины».

Зеленский сообщил о регулярных консультациях с советниками Трампа по поводу гарантий безопасности для Украины и отметил готовность к заключению сделки, если она будет выгодной. «Мы только за сделку, однако мы не предлагаем «отдавать» свои ресурсы, а хотим создать взаимовыгодное партнерство», – отметил президент. Он добавил, что США должны получить приоритет в развитии этих проектов в качестве главного союзника Украины.

На прошлой неделе Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения по редкоземельным металлам и другим ресурсам в обмен на поставки оружия. Позже он добавил, что Киев «в принципе согласился» на заключение «сделки» стоимостью $500 млрд. Трамп не исключил возможность встречи с Зеленским на этой неделе в Вашингтоне.