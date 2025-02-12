Посланник Трампа в ходе визита в Россию встречался с Путиным. Что об этом пишут западные СМИ

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф, вероятно, провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным во время своего визита в Москву. Об этом сообщил журналист Fox News Шон Хеннити, пишет Washington Post 12 февраля.

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Встреча Виткоффа и Путина длилась три с половиной часа и касалась увольнения Марка Фогеля и обсуждения вопроса войны в Украине, пишет издание.

The New York Times со ссылкой на источники сообщает, что перед поездкой в ​​Москву Виткофф провел переговоры с близкими соратниками Путина и обсуждал войну в Украине с представителями Саудовской Аравии и Катара.

Контекст

В ноябре 2024 года The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп провел телефонную беседу с Владимиром Путиным сразу после победы на выборах. По информации источников, Трамп призвал кремлевского лидера «не эскалировать войну».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters сообщил, что его команда каждый день поддерживает контакт с представителями Трампа. Он подчеркнул необходимость личной встречи с американским лидером перед его переговорами с Путиным, отметив, что без этого диалог будет выглядеть «как обсуждение Украины без Украины».

Зеленский также отметил регулярные консультации с советниками Трампа относительно гарантий безопасности для Украины и подчеркнул готовность заключить соглашение, если оно будет выгодным. «Мы готовы к соглашению, но не хотим отдавать наши ресурсы. Мы хотим создать взаимовыгодное партнерство», – заявил президент, добавив, что США должны стать главным союзником Украины в этих проектах.

На прошлой неделе Трамп заявил о заинтересованности в заключении соглашения с Украиной о редкоземельных металлах и других ресурсах в обмен на поставки оружия. Позже он уточнил, что Киев «в принципе согласился» на сделку стоимостью $500 млрд. Трамп не исключил возможности встречи с Зеленским на этой неделе в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп встретился с Марком Фогелем, бывшим сотрудником посольства США, которого в России приговорили к 14 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Согласно CNN, Трамп заявил, что увольнение Фогеля может стать важным шагом к завершению войны в Украине.