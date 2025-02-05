Google тихо отказалась от обещания не использовать ИИ для создания оружия

Google обновила свои принципы искусственного интеллекта, убрав обещание не использовать технологию для создания оружия или других вредных целей. Об этом пишет Bloomberg .

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Ранее в принципах компании был раздел под названием «Направления использования ИИ, от которых мы отказываемся», включавший ограничения по созданию «технологий, которые могут нанести общий ущерб», в том числе оружие.

В Google на это среагировали и заявили, что «демократии должны вести разработку ИИ, руководствуясь основными ценностями, такими как свобода, равенство и уважение прав человека». Компания отметила, что правительства, компании и организации должны сотрудничать для создания ИИ, защищающего людей и способствующего национальной безопасности.

Обновленные принципы компании снова подчеркивают намерение смягчить «непреднамеренные или вредные последствия» от применения ИИ.

Бывшая руководительница команды по этике ИИ Google Маргарет Митчелл выразила обеспокоенность, что эти изменения могут привести к разработке технологий, которые будут использоваться для нанесения ущерба или даже убийства.

Контекст

Принципы искусственного интеллекта (ИИ) Google, впервые опубликованные в 2018 году, определяют нравственные и ответственные подходы компании к разработке и внедрению ИИ-технологий. Эти принципы охватывают такие аспекты, как ответственность, прозрачность, безопасность, конфиденциальность и подотчетность.

Эти изменения могут повлиять на стратегию Google в области ИИ, в частности на сотрудничество с правительствами и другими организациями, на ее репутацию среди пользователей и партнеров.