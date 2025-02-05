Google тихо відмовилася від обіцянки не використовувати ШІ для створення зброї

Google оновила свої принципи щодо штучного інтелекту, прибравши обіцянку не використовувати технологію для створення зброї або інших шкідливих цілей. Про це пише Bloomberg .

Деталі

Раніше у принципах компанії був розділ під назвою «Напрями використання ШІ, від яких ми відмовляємося», який включав обмеження щодо створення «технологій, що можуть завдати загальної шкоди», зокрема зброї.

У Google на це зреагували і заявили, що «демократії повинні вести розробку ШІ, керуючись основними цінностями, такими як свобода, рівність і повага до прав людини». Компанія зазначила, що уряди, компанії та організації повинні співпрацювати для створення ШІ, який захищає людей і сприяє національній безпеці.

Оновлені принципи компанії знову підкреслюють намір помʼякшити «ненавмисні або шкідливі наслідки» від застосування ШІ.

Колишня керівниця команди з етики ШІ Google Маргарет Мітчелл висловила занепокоєння, що ці зміни можуть призвести до розробки технологій, які будуть використовуватись для спричинення шкоди або навіть вбивства.

Контекст

Принципи штучного інтелекту (ШІ) Google, вперше опубліковані у 2018 році, визначають етичні та відповідальні підходи компанії до розробки й впровадження ШІ-технологій. Ці принципи охоплюють аспекти, такі як відповідальність, прозорість, безпека, конфіденційність і підзвітність.

Ці зміни можуть вплинути на стратегію Google в галузі ШІ, зокрема на співпрацю з урядами та іншими організаціями, на її репутацію серед користувачів і партнерів.