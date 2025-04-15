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Honda планирует перенести часть производства из Мексики и Канады в США

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компания Honda планирует перенести часть производства автомобилей из Мексики и Канады в США, чтобы 90% машин, проданных в стране, производили локально. Об этом пишет Nikkei 15 апреля.

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Подробности

  • Второй по объемам продаж автопроизводитель Японии намерен увеличить производство в США на 30% в течение 2–3 лет вследствие решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на импортные авто, пишет Nikkei.
  • США является самым крупным рынком Honda, где в прошлом году было продано 1,4 млн автомобилей, включая модели Acura, что составляет почти 40% глобальных продаж.
  • Около 40% этих автомобилей импортировали из Канады или Мексики. В первом квартале этого года продажи в США выросли на 5%, достигнув почти 352 000 машин.
  • По данным Nikkei, Honda перенесет производство внедорожников CR-V из Канады и HR-V из Мексики в США.
  • Для наращивания производства компания рассматривает возможность найма дополнительных работников в США, что позволит перейти на трехсменный график и работать в выходные.

Контекст

14 апреля Дональд Трамп намекнул на возможное снижение высоких пошлин на импортные автомобили, чтобы поддержать автопромышленность. «Я рассматриваю помощь для некоторых автокомпаний», – сказал президент США, отметив, что производителям нужно время, чтобы наладить выпуск деталей в США вместо Канады или Мексики.

Это заявление свидетельствует об очередном отступлении Трампа от введенной им 25% пошлины на импорт автомобилей.

Автопроизводители активно выступают за просмотр 25% сборов на запчасти, которые вступят в силу с 3 мая. Они отмечают, что пошлины на комплектующие, поставляемые со всего мира даже для авто, собранных в США, могут серьезно навредить отрасли, ведь некоторые детали невозможно производить локально.

По прогнозам S&P Global, в 2024 году продажи авто в США сократятся на 700 000 единиц – это одно из самых больших падений со времен кризиса 2008 года и пандемии COVID-19.

Financial Times пишет, что американское автопроизводство пострадает еще больше: в текущем году производство снизится на 1,28 млн машин, а в последующие два года спад продолжится.

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