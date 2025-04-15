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Honda планує перенести частину виробництва з Мексики та Канади до США

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компанія Honda планує перенести частину виробництва автомобілів із Мексики та Канади до США, щоб 90% машин, проданих у країні, виготовлялися локально. Про це пише Nikkei 15 квітня.

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Деталі 

  • Другий за обсягами продажів автовиробник Японії має намір збільшити виробництво в США на 30% протягом 2–3 років через рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25% мито на імпортні авто, пише Nikkei. 
  • США є найбільшим ринком Honda, де торік було продано 1,4 млн автомобілів, включно з моделями Acura, що становить майже 40% глобальних продажів. 
  • Близько 40% цих авто імпортували з Канади чи Мексики. У першому кварталі цього року продажі в США зросли на 5%, досягнувши майже 352 000 машин.
  • За даними Nikkei, Honda перенесе виробництво позашляховиків CR-V із Канади та HR-V із Мексики до США. 
  • Для нарощення виробництва компанія розглядає можливість найму додаткових працівників у США, що дозволить перейти на тризмінний графік і працювати у вихідні.

Контекст 

14 квітня Дональд Трамп натякнув на можливе зниження високих мит на імпортні автомобілі, щоб підтримати автопромисловість. «Я розглядаю допомогу для деяких автокомпаній», – сказав президент США, зазначивши, що виробникам потрібен час, щоб налагодити випуск деталей у США замість Канади чи Мексики.

Ця заява свідчить про черговий відступ Трампа від запровадженого ним 25% мита на імпорт автомобілів

Автовиробники активно виступають за перегляд 25% зборів на запчастини, які набудуть чинності з 3 травня. Вони наголошують, що мита на комплектуючі, які постачають з усього світу навіть для авто, зібраних у США, можуть серйозно зашкодити галузі, адже деякі деталі неможливо виробляти локально.

За прогнозами S&P Global, у 2024 році продажі авто в США скоротяться на 700 000 одиниць – це одне з найбільших падінь із часів кризи 2008 року та пандемії COVID-19. 

Financial Times пише, що американське автовиробництво постраждає ще більше: цього року виробництво знизиться на 1,28 млн машин, а в наступні два роки спад продовжиться.

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