Ілон Маск за три місяці витратив на президентську кампанію Дональда Трампа $75 млн

Американський мільярдер Ілон Маск вклав майже $75 млн у фонд America PAC, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа. У такий спосіб найбагатша людина світу намагається вплинути на результат президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада, пише FT .

Деталі

Ілон Маск зробив кілька багатомільйонних пожертвувань протягом третього кварталу для America PAC , свідчить перша федеральна звітність фонду, опублікована 15 жовтня.

, свідчить перша федеральна звітність фонду, опублікована 15 жовтня. За даними незалежної організації OpenSecrets, America PAC вже витратив понад $96 млн на підтримку Трампа і ще близько $10 млн – на допомогу республіканцям у перегонах до Конгресу.

Після оприлюднення звіту Маск заявив, що повернеться до Пенсильванії в середу, 16 жовтня, щоб розпочати «серію переговорів» по всьому штату, який є життєво важливим полем виборчої боротьби.

Гарріс випереджає Трампа на 2,6% в національному масштабі, але перебуває у невизначеності в семи ключових штатах, свідчать дані опитувань FT.

Маск, який підтримував демократів на попередніх виборах, назвав голосування 2024 року своєю останньою надією на демократію в США і заявив, що нелегальні іммігранти захоплять країну, якщо Гарріс переможе.

Контекст

America PAC – комітет політичних дій – заснований Ілоном Маском цього року. Фонд найняв сотні співробітників і почав роботу з мобілізації виборців у ключових штатах.

Ілон Маск уже кілька місяців публічно підтримує кандидатуру Трампа на посаду президента США. Останній пообіцяв мільярдерові місце в наступній адміністрації, якщо він переможе на виборах.

За даними WSJ, спонсорами America PAC, окрім Маска, виступають, зокрема, компанія Palantir Technologies, підприємці брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс, колишній посол США в Канаді Келлі Крафт і її чоловік Джо Крафт – гендиректор вугледобувної компанії Alliance Resource Partners.