Министерство обороны США сообщило, что компании OpenAI, Alphabet's Google, Anthropic и xAI, принадлежащая Илону Маску, получили контракты на сумму до $200 млн каждая для расширения внедрения передовых возможностей искусственного интеллекта в деятельность ведомства. Об этом пишет Reuters .

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Эти контракты позволят Минобороны разрабатывать агентные ИИ-процессы и применять их для решения критических вызовов национальной безопасности, сообщило Управление цифровых технологий и искусственного интеллекта ведомства.

«Введение ИИ трансформирует способность Минобороны поддерживать наших военных и сохранять стратегическое превосходство над противниками», – заявил главный директор по цифровым технологиям и ИИ Дуг Матти.

Контекст

Государственные учреждения США активно расширяют использование ИИ после распоряжения Белого дома в апреле, которое способствовало его внедрению. Президент Дональд Трамп также отменил указ 2023 года, изданный во времена Байдена, который предусматривал уменьшение рисков ИИ из-за обязательного раскрытия данных, ослабив регулирование технологии.

В тот же день xAI объявила о запуске пакета продуктов «Grok для правительства», включающего в себя ее передовые модели ИИ, в том числе новейшую флагманскую модель Grok 4, для федеральных, местных, государственных и национальных клиентов в сфере безопасности.

В прошлом месяце Пентагон объявил, что OpenAI получила контракт на $200 млн для разработки прототипов передовых ИИ-возможностей, которые будут решать критические вызовы национальной безопасности в военной и корпоративной сферах.