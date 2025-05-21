Вызов для Apple. Игра Fortnite возвращается в App Store после пятилетнего запрета

Популярная многопользовательская игра Fortnite снова доступна в американском App Store – впервые с 2020 года. Это означает громкую победу для разработчика Epic Games в многолетнем конфликте с Apple относительно монополии на внутренние платежи, пишет Reuters .

Подробности

Epic Games, поддерживаемая китайской Tencent, начала юридическую войну против Apple еще в 2020 году. Компания обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства США из-за комиссии до 30% на покупки в App Store.

Возвращение Fortnite стало возможным после решения федерального суда от 30 апреля. Судья постановил, что Apple нарушила предварительный судебный запрет, который обязывал компанию обеспечить большую конкуренцию в App Store – в частности, разрешить альтернативные способы загрузки приложений и оплаты.

Теперь Apple может стать объектом уголовного расследования за неуважение к суду, отметило агентство.

Apple пока не прокомментировала возобновление Fortnite. Гендиректор Epic Games Тим Суини написал в соцсети X: «Мы вернулись, семья!».

Аналитик DA Davidson Гил Лурия отметил, что для Epic это болезненная, но значимая победа, хотя, возможно, уже и запоздалая, ведь Fortnite прошла свой пик популярности. «А для Apple это еще один удар по ее бизнес-модели, базирующейся на контроле над всеми транзакциями в App Store», – считает он.

Это событие открывает путь для таких сервисов, как Spotify или Netflix, чтобы вернуть себе часть прибыли. Также это создает перспективы для независимых разработчиков избежать комиссий Apple, что может изменить экономику iOS в течение следующих 12–18 месяцев, считает инвестор Майкла Ашли Шульмана из Running Point Capital Advisors.

Контекст

Fortnite, выпущенная в 2017 году, быстро обрела популярность и стала одной из самых распространенных видеоигр-шутеров с более 400 млн игроков по всему миру. К моменту блокировки на платформе Apple в игре было 116 млн пользователей.

Epic Games – американский разработчик видеоигр, имеющий штаб-квартиру в Кэри, штат Северная Каролина. Компания известна благодаря таким игровым сериям, как Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament, а также как создатель популярного игрового движителя Unreal Engine.

Последняя оценка стоимости компании Epic Games составила около $32 млрд в апреле 2024 года.