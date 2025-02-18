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Индекс WIG Ukraine на Варшавской бирже превысил довоенный уровень

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Индекс WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже продолжает расти на фоне новостей о возможности мирных переговоров. 18 февраля индекс прибавил 6,6% и достиг 592,69 пункта, превысив довоенный уровень в 574,37 пункта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Подробности

  • Больше всего выросли акции Coal Energy – на 25,09%. Акции Milkiland поднялись на 13,86%, а акции агрохолдингов «Агротон» и «ИМК», работающие вблизи линии фронта, – на 9,14% и 7,30% соответственно. Производитель сахара «Астарта» увеличил свою стоимость на 0,91%, а KSG Agro – на 4,22%.
  • Акции крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящие в индекс из-за низкого уровня free-float, выросли на 5,15%. Это позволило капитализации компании превысить $2,1 млрд, что является самым высоким уровнем с 2011 года.
  • Украинские акции на Варшавской бирже вырастают быстрее, чем на других рынках. Эксперты увязывают это с активностью частных инвесторов. Однако на рынке еврооблигаций ситуация изменилась: после активного роста украинские бумаги подешевели более чем на 2% с 13 февраля.

Контекст

12 февраля Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России. Он заявил, что договорился с Владимиром Путиным начать переговоры по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил по телефону президенту Владимиру Зеленскому. В ходе беседы обсудили потенциальные пути достижения мира и возможности сотрудничества по технологическим вопросам, в частности в сфере дронов и современного производства.

После этих телефонных разговоров Трамп высказал предположение, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не признает каких-либо договоренностей между США и Россией без ее участия.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась официальная встреча между делегациями США и России, длившаяся 4,5 часа. США считают эти переговоры важным шагом вперед. Представитель Государственного департамента США Тамми Брюс отметила, что стороны согласились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях и назначить соответствующие команды для работы над скорейшим прекращением войны в Украине, которое должно быть «стабильным и приемлемым для всех сторон».

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