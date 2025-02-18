Індекс WIG Ukraine на Варшавській біржі перевищив довоєнний рівень

Індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі продовжує зростати на фоні новин про можливість мирних переговорів. 18 лютого індекс додав 6,6% і досяг 592,69 пункта, перевищивши довоєнний рівень у 574,37 пункта. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Найбільше зросли акції Coal Energy – на 25,09%. Акції Milkiland піднялися на 13,86%, а акції агрохолдингів «Агротон» і «ІМК», що працюють поблизу лінії фронту, – на 9,14% і 7,30% відповідно. Виробник цукру «Астарта» збільшив свою вартість на 0,91%, а KSG Agro – на 4,22%.

Акції найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять до індексу через низький рівень free-float, зросли на 5,15%. Це дало змогу капіталізації компанії перевищити $2,1 млрд, що є найвищим рівнем з 2011 року.

Українські акції на Варшавській біржі зростають швидше, ніж на інших ринках. Експерти повʼязують це з активністю приватних інвесторів. Однак на ринку єврооблігацій ситуація змінилася: після активного зростання українські папери подешевшали більш ніж на 2% з 13 лютого.

Контекст

12 лютого Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Росії. Він заявив, що домовився з Володимиром Путіним розпочати переговори про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Під час розмови обговорили потенційні шляхи досягнення миру та можливості співпраці з технологічних питань, зокрема у сфері дронів і сучасного виробництва.

Після цих телефонних розмов Трамп висловив припущення, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що Україна не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії та не визнає будь-які домовленості між США і Росією без її участі.

18 лютого в Ер-Ріяді відбулася офіційна зустріч між делегаціями США та Росії, що тривала 4,5 години. США вважають ці переговори «важливим кроком уперед». Представниця Державного департаменту США Таммі Брюс зазначила, що сторони погодилися створити механізм консультацій для усунення «подразників» у двосторонніх відносинах і призначити відповідні команди для роботи над швидким припиненням війни в Україні, яке має бути «стабільним і прийнятним для всіх сторін».