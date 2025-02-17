Украина не будет признавать результаты переговоров США и РФ в Саудовской Аравии – Зеленский

Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности, принятые США и РФ без участия Украины, сообщил президент Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина» 17 февраля. Встреча между американской и российской делегациями состоится в Эр-Рияде 18 февраля.

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Президент считает, что в этих переговорах есть двусторонний трек, «и они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы». Зеленский добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь «стали публично говорить».

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«Украина не будет участвовать. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины такими, что не имеют результата. И мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, его официальный визит в Саудовскую Аравию, который состоится 18 февраля, «не имеет никакой связи с вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и России».

Президент сообщил, что во время своего визита поднимет вопрос о снижении цен на нефть и считает, что это может сделать президент США Дональд Трамп.

«Я не знаю, кто может снизить цены. Считаю, что наибольший ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении в энергетике и имеет это в руках. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет», – добавил Зеленский.

Контекст

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и готовность работать вместе на уровне команд, технологические возможности, в частности, дроны и другие современные производства.

После этих телефонных разговоров Трамп предположил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

14 февраля Зеленский анонсировал визиты на Средний Восток, в частности, он планировал посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию, однако встречи с Россией и США там не запланированы.

Помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров 17 февраля вылетят в Эр-Рияд для встречи с делегацией США. В Кремле сообщили, что переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров относительно украинского урегулирования и организации встречи двух президентов».

По данным источников NBC News, США планируют провести отдельные переговоры с представителями России и Украины перед возможными совместными переговорами.