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Поверили в мир. Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским зарядили оптимизмом покупателей украинских и российских активов. Что подорожало больше всего?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

2 хв читання

Євробонди, нафта, акції МХП, Кернел /Getty Images

Рынки положительно восприняли дипломатические усилия Дональда Трампа по завершению войны России против Украины. Что подорожало? Фото Getty Images

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Потенциальная возможность скорого завершения горячей фазы войны между РФ и Украиной (на непонятных пока условиях) вселила, по крайней мере, краткосрочный оптимизм в инвесторов как в отношении украинских активов, так и в отношении российских. Как отреагировал рынок на дипломатию Трампа?

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Заявления и телефонные разговоры президента США Дональда Трампа стали основным поставщиком оптимизма для инвесторов в Украине и России. 13 февраля, на следующий день после этих диалогов, акции украинских и российских компаний демонстрируют стремительный рост, а рубль укрепился до уровней, где уже давно не был.

Как рынок отреагировал на попытку миротворческого блицкрига от нового главы Белого дома.

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