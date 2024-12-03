Индия переключается с России на США в поисках нового оружия. Страна является крупнейшим импортером вооружений в мире

Индия резко сократила заказы на оборонное оборудование в России и теперь закупает больше у западных поставщиков, что является существенным изменением политики для страны, традиционно зависящей от поставки оружия из РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц 3 декабря. Война в Украине ускорила сокращение Индией закупок российского оружия.
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Ключевые факты
- По данным источников, планы Индии и России относительно совместной разработки и производства вертолетов и современных истребителей были отложены.
- Отдельное предложение об аренде атомной подлодки из России для обучения индийского экипажа также вряд ли будет реализовано, заявили они, отметив, что Индия строит собственные суда.
- Индия, крупнейший в мире импортер оружия, покупает все меньше у России. Только 36% импорта оружия в Индию поступило из России в прошлом году, что ниже 76% в 2009-м, согласно мартовскому отчету Стокгольмского международного института исследований мира, изучающего конфликты, продажу оружия и разоружение.
- Действия Индии относительно отказа от российского оружия подчеркивают усилия премьер-министра Нарендры Моди по неуклонному сокращению своей зависимости от Москвы, тогда как его правительство продолжает покупать дешевые энергоносители у России и оказывать дипломатическую поддержку Владимиру Путину.
- В то же время Индия приблизилась к оборонной орбите США, обеспечив якорь для отношений именно тогда, когда Дональд Трамп вступает в должность, угрожая более высокими тарифами.
- Отказ Нью-Дели от России помог поставщикам из США. По данным SIPRI, Индия теперь больше покупает у западных компаний и пытается создавать оружие при поддержке США и Франции.
- Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, с 2018 года Индия заключила контракты на сумму около $20 млрд на продукцию, произведенную в США. В октябре эта страна дала зеленый свет соглашению на сумму свыше $3 млрд на поставку 31 беспилотника большой дальности, которые производятся американским оборонным гигантом General Atomics.
- Hindustan Aeronautics Ltd и General Electric Co. также близки к подписанию соглашения о совместном производстве усовершенствованной версии реактивных двигателей для следующего поколения легких боевых самолетов, по словам индийских чиновников. Власти согласовали условия партнерства во время государственного визита Моди в США в прошлом году.
- Российское оружие преимущественно дешевле западного. Но его нужно часто ремонтировать, что влияет на привлекательность и делает его дороже в долгосрочной перспективе, сказал другой чиновник.
Контекст
Поворот в сторону Москвы является отличительной чертой внешней политики Моди. Он отмечает усилия Индии по балансированию связей с Россией, которая продает дешевую нефть Нью-Дели, и США, которые помогают наращивать оборонное производство и добавлять рабочие места в этой стране.
Несмотря на это, Нью-Дели и Москва совместно производят винтовки и ракеты в Индии, и Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком военной техники для страны. Однако основная часть импорта состоит из запасных частей для поддержания работоспособности устаревшего оборудования. Сюда входит все: от базовых винтовок до армейских танков и основного истребителя Индии.
Кроме того, Индия по-прежнему зависит от России в плане ядерного потенциала. РФ остается единственной страной, предлагающей Индии свои атомные подлодки.
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