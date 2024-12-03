Индия переключается с России на США в поисках нового оружия. Страна является крупнейшим импортером вооружений в мире

Индия резко сократила заказы на оборонное оборудование в России и теперь закупает больше у западных поставщиков, что является существенным изменением политики для страны, традиционно зависящей от поставки оружия из РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц 3 декабря. Война в Украине ускорила сокращение Индией закупок российского оружия.

Ключевые факты

По данным источников, планы Индии и России относительно совместной разработки и производства вертолетов и современных истребителей были отложены.

Отдельное предложение об аренде атомной подлодки из России для обучения индийского экипажа также вряд ли будет реализовано, заявили они, отметив, что Индия строит собственные суда.

Индия, крупнейший в мире импортер оружия, покупает все меньше у России. Только 36% импорта оружия в Индию поступило из России в прошлом году, что ниже 76% в 2009-м, согласно мартовскому отчету Стокгольмского международного института исследований мира, изучающего конфликты, продажу оружия и разоружение.

Действия Индии относительно отказа от российского оружия подчеркивают усилия премьер-министра Нарендры Моди по неуклонному сокращению своей зависимости от Москвы, тогда как его правительство продолжает покупать дешевые энергоносители у России и оказывать дипломатическую поддержку Владимиру Путину.

В то же время Индия приблизилась к оборонной орбите США, обеспечив якорь для отношений именно тогда, когда Дональд Трамп вступает в должность, угрожая более высокими тарифами.

Отказ Нью-Дели от России помог поставщикам из США. По данным SIPRI, Индия теперь больше покупает у западных компаний и пытается создавать оружие при поддержке США и Франции.

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, с 2018 года Индия заключила контракты на сумму около $20 млрд на продукцию, произведенную в США. В октябре эта страна дала зеленый свет соглашению на сумму свыше $3 млрд на поставку 31 беспилотника большой дальности, которые производятся американским оборонным гигантом General Atomics.

Hindustan Aeronautics Ltd и General Electric Co. также близки к подписанию соглашения о совместном производстве усовершенствованной версии реактивных двигателей для следующего поколения легких боевых самолетов, по словам индийских чиновников. Власти согласовали условия партнерства во время государственного визита Моди в США в прошлом году.

Российское оружие преимущественно дешевле западного. Но его нужно часто ремонтировать, что влияет на привлекательность и делает его дороже в долгосрочной перспективе, сказал другой чиновник.

Контекст

Поворот в сторону Москвы является отличительной чертой внешней политики Моди. Он отмечает усилия Индии по балансированию связей с Россией, которая продает дешевую нефть Нью-Дели, и США, которые помогают наращивать оборонное производство и добавлять рабочие места в этой стране.

Несмотря на это, Нью-Дели и Москва совместно производят винтовки и ракеты в Индии, и Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком военной техники для страны. Однако основная часть импорта состоит из запасных частей для поддержания работоспособности устаревшего оборудования. Сюда входит все: от базовых винтовок до армейских танков и основного истребителя Индии.

Кроме того, Индия по-прежнему зависит от России в плане ядерного потенциала. РФ остается единственной страной, предлагающей Индии свои атомные подлодки.