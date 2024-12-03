Індія переключається з Росії на США у пошуках нової зброї. Країна є найбільшим імпортером озброєнь у світі

Індія різко скоротила замовлення на оборонне обладнання в Росії і тепер закуповує більше у західних постачальників, що є суттєвою зміною політики для країни, яка традиційно залежить від постачання зброї з РФ, пише Bloomberg із посиланням на офіційних осіб 3 грудня. Війна в Україні прискорила скорочення Індією закупівель російської зброї.

Ключові факти

За даними джерел, плани Індії та Росії щодо спільної розробки та виробництва вертольотів і сучасних винищувачів були відкладені.

Окрема пропозиція про оренду атомного підводного човна з Росії для навчання індійського екіпажу також навряд чи буде реалізована, заявили вони, зазначивши, що Індія будує власні судна.

Індія, найбільший у світі імпортер зброї, купує дедалі менше у Росії. Лише 36% імпорту зброї до Індії надійшло з Росії минулого року, що нижче 76% у 2009-му, згідно з березневим звітом Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, що вивчає конфлікти, продаж зброї та роззброєння.

Дії Індії щодо відмови від російської зброї підкреслюють зусилля премʼєр-міністра Нарендри Моді щодо неухильного скорочення своєї залежності від Москви, тоді як його уряд продовжує купувати дешеві енергоносії у Росії та надавати дипломатичну підтримку Володимиру Путіну.

Водночас Індія наблизилася до оборонної орбіти США, забезпечивши якір для відносин саме тоді, коли Дональд Трамп вступає на посаду, погрожуючи вищими тарифами.

Відмова Нью-Делі від Росії допомогла постачальникам із США. За даними SIPRI, Індія тепер більше купує у західних компаній і намагається створювати зброю за підтримки США та Франції.

Згідно зі звітом Дослідницької служби Конгресу США, з 2018 року Індія уклала контракти на суму близько $20 млрд на продукцію, вироблену в США. У жовтні ця країна дала зелене світло угоді на суму понад $3 млрд на постачання 31 безпілотника великої дальності, які вироблені американським оборонним гігантом General Atomics.

Hindustan Aeronautics Ltd. та General Electric Co. також близькі до підписання угоди про спільне виробництво удосконаленої версії реактивних двигунів для наступного покоління легких бойових літаків, за словами індійських чиновників. Влада погодила умови партнерства під час державного візиту Моді до США минулого року.

Російська зброя переважно дешевша за західну. Але її потрібно часто ремонтувати, що впливає на привабливість і робить її дорожчою у довгостроковій перспективі, сказав інший високопосадовець.

Контекст

Поворот у бік Москви є визначальною рисою зовнішньої політики Моді. Він наголошує на зусиллях Індії щодо балансування звʼязків із Росією, яка продає дешеву нафту Нью-Делі, та США, які допомагають нарощувати оборонне виробництво та додавати робочі місця в цій країні.

Попри це, Нью-Делі та Москва спільно виробляють гвинтівки та ракети в Індії, і Росія, як і раніше, залишається найбільшим постачальником військової техніки для країни. Однак основна частина імпорту складається із запасних частин для підтримки працездатності застарілого обладнання. Сюди входить все: від базових гвинтівок до армійських танків та основного винищувача Індії.

Крім того, Індія, як і раніше, залежить від Росії в плані ядерного потенціалу. РФ залишається єдиною країною, яка пропонує Індії свої атомні підводні човни.