Индия стремится увеличить операции с Россией в рупиях на фоне наращивания торговли

Индия стремится к тому, чтобы больше торговых операций с Россией осуществлялось в рупиях, поскольку ее торговля с Москвой резко возросла до $66 млрд, пишет Bloomberg. Индийское правительство ожидает, что к 2030 году объем торговли вырастет до $100 млрд.
Нью-Дели поддерживает экономическое партнёрство с Москвой на фоне войны РФ против Украины.
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Ключевые факты
- Расчеты в местной валюте с некоторыми партнерами, такими как Россия, помогут Нью-Дели снизить зависимость от доллара и частично защитить свою экономику от глобальных потрясений. Однако пока эти усилия не принесли желаемых результатов.
- «Взаимные расчеты по торговле в национальных валютах имеют большое значение», – заявил министр иностранных дел Субрахманиям Джайшанкар на бизнес-форуме в Мумбаи, в котором принял участие первый вице-премьер России Денис Мантуров.
- По данным министерства торговли, за последние три года объем торговли между союзниками вырос в пять раз, поскольку Индия покупала российскую сырую нефть, в то время как большинство других стран отказывались от баррелей последней после вторжения в Украину.
- «Наш двусторонний товарооборот сегодня составляет $66 млрд, – сказал Джайшанкар. – Это делает цель в $100 млрд к 2030 году более чем реалистичной».
- По данным правительства, Индия испытывает огромный торговый дефицит с Россией в размере $57 млрд, что означает, что она покупает у Москвы больше, чем поставляет. Это оставляет России больше индийских рупий, чем ей нужно для покупки таких товаров, как электроника, лекарства, морепродукты и сталь из этой страны.
- «Однако торговый баланс нуждается в срочном исправлении, поскольку он слишком односторонний», – сказал Джайшанкар, призвав Россию ослабить «нормативные препятствия», чтобы помочь увеличить поставки из Индии.
- Россия хочет диверсифицировать торговлю с Индией за счет увеличения доли несырьевых и высокотехнологичных товаров, таких как «беспилотные технологии» и возобновляемые источники энергии, заявил Мантуров на том же мероприятии.
Контекст
Индия имеет теплые отношения с Россией, которая в течение десятилетий является ее основным поставщиком оружия, а премьер-министр Нарендра Моди отказался присоединиться к режиму санкций против РФ, введенному Западом.
Дели, в основном, импортирует нефть и оборонное оборудование из Москвы и пытается найти деликатный баланс с Вашингтоном, от которых она ищет технологии и капитал. Индия поддерживает дружеские отношения с Россией, несмотря на критику ее такими странами, как Германия, Япония и США.
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