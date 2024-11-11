Индия стремится увеличить операции с Россией в рупиях на фоне наращивания торговли

Индия стремится к тому, чтобы больше торговых операций с Россией осуществлялось в рупиях, поскольку ее торговля с Москвой резко возросла до $66 млрд, пишет Bloomberg. Индийское правительство ожидает, что к 2030 году объем торговли вырастет до $100 млрд.

Нью-Дели поддерживает экономическое партнёрство с Москвой на фоне войны РФ против Украины.