Группа «Метинвест» не может перезапустить Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ГОК) из-за высоких тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил операционный директор компании Александр Мироненко на Форуме промышленников от Forbes Ukraine 12 сентября.

Подробности

Три из четырех ГОКов «Метинвеста» сегодня работают на 100% загрузки и уже вышли на довоенные показатели. По словам Мироненко, в то же время Ингулецкий ГОК остается в простое, поскольку производство там стало неконкурентным на внешних рынках из-за стоимости электроэнергии.

«Метинвест» имеет четкий план восстановления ГОКов, но «необходимо вместе с государством найти решение, как создать условия для запуска». «Это добавит не менее 12 млн тонн железорудного сырья на экспорт и около 2000 рабочих мест в Кривом Роге», – подчеркнул Мироненко.

Контекст

В первом квартале 2025 года группа «Метинвест» увеличила производство чугуна, стали, готовой продукции и железорудного концентрата по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В то же время из-за остановки шахты в Покровске обвалилась добыча угля.

В 2025 году «Метинвест» инвестирует более $330 млн в производство, из которых более 80% – в украинские активы. Среди ключевых проектов: строительство установки по сгущению отходов на Северном ГОКе, создание газовой генерации и капитальный ремонт доменной печи №9 на «Каметстали». В этом году компания уже направила $20 млн на восстановление доменной печи на «Каметстали».

Группа «Метинвест» сократила выручку на 13% по результатам первого полугодия, прибыль сменилась на убыток. Среди причин – остановка угольных предприятий в Покровске и рост операционных расходов.