Група «Метінвест» не може перезапустити Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК) через високі тарифи на електроенергію. Про це повідомив операційний директор компанії Олександр Мироненко на Форумі промисловців від Forbes Ukraine 12 вересня.

Деталі

Три з чотирьох ГЗК «Метінвесту» сьогодні працюють на 100% завантаження і вже вийшли на довоєнні показники. За словами Мироненка, водночас Інгулецький ГЗК залишається у простої, оскільки виробництво там стало неконкурентним на зовнішніх ринках через вартість електроенергії.

«Метінвест» має чіткий план відновлення ГЗК, але «необхідно разом із державою знайти рішення, як створити умови для запуску». «Це додасть щонайменше 12 млн тонн залізорудної сировини на експорт і близько 2000 робочих місць у Кривому Розі», – наголосив Мироненко.

Контекст

У першому кварталі 2025 року група «Метінвест» збільшила виробництво чавуну, сталі, готової продукції та залізорудного концентрату порівняно з відповідним періодом минулого року. Водночас через зупинку шахти у Покровську обвалилося видобування вугілля.

У 2025 році «Метінвест» інвестує понад $330 млн у виробництво, з яких понад 80% – в українські активи. Серед ключових проєктів: будівництво установки зі згущення відходів на Північному ГЗК, створення газової генерації та капітальний ремонт доменної печі №9 на «Каметсталі». Цього року компанія вже спрямувала $20 млн на відновлення доменної печі на «Каметсталі».

Група «Метінвест» скоротила виторг на 13% за результатами першого півріччя, прибуток змінився на збиток. Серед причин – зупинка вугільних підприємств в Покровську та зростання операційних витрат.