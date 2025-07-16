Украинский fashion-ритейлер Intertop провел обновление айдентики. Проект редизайна стоимостью $30 000 включает в себя новый логотип, цветовую палитру, паттерн и шрифты, говорится в пресс-релизе компании.

Ключевые факты

Изменения в визуализации бренда уже начали появляться в магазинах и цифровых каналах Intertop.

Редизайн выполнило киевское дизайн-бюро Spiilka. Оно соединило в брендовых цветах фирменный зеленый с розовым, бордовым, голубым и желтым.

«Мы около шести месяцев проводили исследования, чтобы понять себя и свое место на рынке», – говорит СМО Intertop Антон Бокий.

Полноценное внедрение новой айдентики запланировано до конца 2025 года.

Intertop обновил айдентику Фото предоставлено пресс-службой Intertop обновил айдентику Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Intertop Ukraine работает на украинском рынке более 30 лет. Сеть объединяет53 магазина Intertop и еще 13 розничных сетей мульти- и монобрендовых магазинов: Armani Exchange, Emporio Armani, EA7, Ecco, Geox, Marc OʼPolo, Napapijri, Skechers, Timberland, The North Face, Vans (всего 83), а также магазины итальянской косметики Kiko Milano (19) и Intertop Outlet (4). Всего – более 150 магазинов.

Портфель Intertop насчитывает более 500 брендов обуви, одежды, аксессуаров и косметики, а также торговую марку Braska.

Выручка компании составила почти 4,3 млрд грн в 2024-м, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Intertop входит в группу MTI, которая с 2006-го развивает бизнес Intertop в Казахстане. Совладельцы группы – Владимир Цой и Сергей Башлаков.