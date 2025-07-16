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Intertop вперше за 15 років оновив айдентику. Інвестували в це $30 000

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Український fashion-ритейлер Intertop провів оновлення айдентики. Проєкт редизайну вартістю $30 000 включає новий логотип, кольорову палітру, патерн і шрифти, йдеться у пресрелізі компанії.

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Ключові факти

  • Зміни у візуалізації бренду вже почали з’являтися в магазинах і цифрових каналах Intertop.
  • Редизайн виконало київське дизайн-бюро Spiilka. Воно поєднало у брендових кольорах фірмовий зелений із рожевим, бордовим, блакитним і жовтим.
  • «Ми близько шести місяців проводили дослідження, щоб зрозуміти себе і своє місце на ринку», – каже СМО Intertop Антон Бокий.
  • Повноцінне впровадження нової айдентики заплановане до кінця 2025 року.
Intertop оновив айдентику /надано пресслужбою

Intertop оновив айдентику Фото надано пресслужбою

Intertop оновив айдентику

Intertop оновив айдентику

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Контекст

Intertop Ukraine працює на українському ринку більше 30 років. Мережа об’єднує 53 магазини Intertop та ще 13 роздрібних мереж мульти- і монобрендових магазинів: Armani Exchange, Emporio Armani, EA7, Ecco, Geox, Marc O’Polo, Napapijri, Skechers, Timberland, The North Face, Vans (загалом 83), а також магазини італійської косметики Kiko Milano (19) та Intertop Outlet (4). Всього – понад 150 магазинів. 

Портфель Intertop налічує понад 500 брендів взуття, одягу, аксесуарів і косметики, а також власну торгову марку Braska. 

Виторг компанії становив майже 4,3 млрд грн у 2024-му, що на 5% менше, ніж роком раніше.

Intertop входить у групу MTI, яка з 2006-го розвиває також бізнес Intertop у Казахстані. Співвласники групи – Володимир Цой і Сергій Башлаков.

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