Ключові факти

Зміни у візуалізації бренду вже почали з’являтися в магазинах і цифрових каналах Intertop.

Редизайн виконало київське дизайн-бюро Spiilka. Воно поєднало у брендових кольорах фірмовий зелений із рожевим, бордовим, блакитним і жовтим.

«Ми близько шести місяців проводили дослідження, щоб зрозуміти себе і своє місце на ринку», – каже СМО Intertop Антон Бокий.

Повноцінне впровадження нової айдентики заплановане до кінця 2025 року.

Intertop оновив айдентику Фото надано пресслужбою Intertop оновив айдентику Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Intertop Ukraine працює на українському ринку більше 30 років. Мережа об’єднує 53 магазини Intertop та ще 13 роздрібних мереж мульти- і монобрендових магазинів: Armani Exchange, Emporio Armani, EA7, Ecco, Geox, Marc O’Polo, Napapijri, Skechers, Timberland, The North Face, Vans (загалом 83), а також магазини італійської косметики Kiko Milano (19) та Intertop Outlet (4). Всього – понад 150 магазинів.

Портфель Intertop налічує понад 500 брендів взуття, одягу, аксесуарів і косметики, а також власну торгову марку Braska.

Виторг компанії становив майже 4,3 млрд грн у 2024-му, що на 5% менше, ніж роком раніше.

Intertop входить у групу MTI, яка з 2006-го розвиває також бізнес Intertop у Казахстані. Співвласники групи – Володимир Цой і Сергій Башлаков.