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Инвестиции «Vodafone Украина» в энергонезависимый домашний интернет достигнут 950 млн грн до конца года – СЕО компании

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Инвестиции «Vodafone Украина» в GPON-сети до конца 2025 года составят 950 млн грн. Об этом в интервью Forbes рассказала СЕО компании Ольга Устинова.

Ключевые факты

  • «Когда начались летние блэкауты, мы увеличивали инвестиции в энергоэффективные технологии. GPON – одна из них», – говорит Устинова.
  • По ее словам, в следующем году сумма инвестиций будет не меньше. «Наш фокус в фиксированном бизнесе – перевести на GPON сеть провайдера «Фринет», которого мы купили в 2023-м», – добавляет СЕО компании.
  • « Vodafone Украина» рассматривает возможность покупки построенных GPON-сетей. «Покупать маленьких провайдеров с GPON сложно. Часто это бизнес, построенный на ФЛПах – он не пройдет требований комплаенса», – добавляет Устинова.

Контекст

По состоянию на июль 2024 года 41% абонентов фиксированного интернета в Украине имеют подключение к стойким к обесточиванию сетям интернета на базе PON, говорил в комментарии Forbes директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик.

С началом отключений света в мае и июне 2024-го провайдеры, предлагающие устойчивый к блэкаутам интернет, столкнулись с ростом заявок на подключение. С первыми отключениями света в мае этого года количество новых абонентов PON выросло на 40% по сравнению с апрелем, отмечает коммерческий директор компании Vega Богдан Лозница. Провайдер Lanet, инвестировавший в закупку аккумуляторов и имеющий 10% PON-сети, за июнь получил 1400 заявок на подключение новых абонентов.

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