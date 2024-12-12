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Інвестиції «Vodafone Україна» в енергонезалежний домашній інтернет досягнуть 950 млн грн до кінця року – СЕО компанії

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Інвестиції «Vodafone Україна» в GPON-мережі до кінця 2025 року становитимуть 950 млн грн. Про це в інтерв’ю Forbes розповіла СЕО компанії Ольга Устинова. 

Ключові факти 

  • «Коли почалися літні блекаути, ми збільшували інвестиції в енергоефективні технології. GPON – одна з них», – каже Устинова
  • За її словами наступного року сума інвестицій буде не меншою. «Наш фокус у фіксованому бізнесі – перевести на GPON мережу провайдера «Фрінет», якого ми купили в 2023-му», – додає СЕО компанії. 
  • «Vodafone Україна» розглядає можливість купівлі побудованих GPON-мереж. «Купувати маленьких провайдерів із GPON складно. Часто це бізнес, побудований на ФОПах – він не пройде вимог комплаєнсу», – додає Устинова. 

Контекст 

Станом на липень 2024 року 41% абонентів фіксованого інтернету в Україні мають підключення до стійких до знеструмлень мереж інтернету на базі PON, казав у коментарі Forbes директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик. 

З початком відключень світла у травні та червні 2024-го провайдери, які пропонують стійкий до блекаутів інтернет, зіткнулися зі зростанням заявок на підключення. З першими цьогорічними відключеннями світла в травні кількість нових абонентів PON виросла на 40% порівняно з квітнем, зазначає комерційний директор компанії Vega Богдан Лозниця. Провайдер Lanet, який інвестував у закупівлю акумуляторів і має 10% PON-мережі, за червень отримав 1400 заявок на підключення нових абонентів. 

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