Индекс WIG Ukraine на Варшавской бирже подскочил почти на четверть на ожиданиях завершения войны

Индекс WIG Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) в конце прошлой недели вырос почти на 25% за несколько дней и достиг довоенного уровня. Об этом пишет Puls Biznesu 9 февраля. Это произошло на фоне новостей, что США, вероятно, в ближайшее время представят план по завершению войны между Россией и Украиной, пишет издание.

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Инвесторы надеются, что после этого начнется восстановление территорий, контролируемых Украиной, и переговоры по вступлению страны в ЕС. Рост индекса украинских акций положительно отразился на котировках самых крупных польских компаний.

Возросла уверенность инвесторов в завершении войны, что дает надежду на восстановление Украины, в частности ее части, которая находится под контролем украинских войск. Это открывает перспективы вступления Украины в ЕС и создает возможности для компаний из Украины и Польши, говорят эксперты.

«Особенно это касается строительных компаний и производителей строительных материалов, имеющих опыт на украинском рынке. К числу таких компаний относится Grupa Kęty, чья ликвидность упрощает покупку акций иностранными инвесторами. Похожая ситуация и с Budimex», – заявил аналитик Erste Securities Якуб Шкопек.

Контекст

Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа, хотя он избежал объяснений, как именно планирует это осуществить.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для достижения соглашения Украине необходимы гарантии безопасности от США и Европы, которые должны быть достаточными, чтобы предотвратить новое вторжение России. Он заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным только после того, как получат эти гарантии от Трампа.

Зеленский отметил, что заморозка конфликта создаст для Украины слабую позицию в будущих переговорах, и выгодно будет только России.

2 февраля Трамп сообщил, что переговоры между Украиной и Россией проходят «достаточно хорошо». Зеленский, в свою очередь, выразил готовность сесть за стол переговоров с Путиным, если это поможет достичь мира, о чем он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану 4 февраля.