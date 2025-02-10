Індекс WIG Ukraine на Варшавській біржі підскочив майже на чверть на сподіваннях завершення війни

Індекс WIG Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) наприкінці минулого тижня зріс майже на 25% за кілька днів та досяг довоєнного рівня. Про це пише Puls Biznesu 9 лютого. Це сталося на тлі новин, що США, ймовірно, найближчим часом представлять план для завершення війни між Росією та Україною, пише видання.

Деталі

Інвестори сподіваються, що після цього розпочнеться відновлення територій, контрольованих Україною, та переговори про вступ країни до ЄС. Зростання індексу українських акцій позитивно позначилося на котируваннях найбільших польських компаній.

Зросла впевненість інвесторів у завершенні війни, що дає надію на відбудову України, зокрема її частини, яка перебуває під контролем українських військ. Це відкриває перспективи для вступу України до ЄС та створює можливості для компаній з України та Польщі, говорять експерти.

«Особливо це стосується будівельних компаній та виробників будівельних матеріалів, які мають досвід на українському ринку. До таких компаній належить Grupa Kęty, чия ліквідність спрощує покупку акцій іноземними інвесторами. Подібна ситуація й з Budimex», – заявив аналітик Erste Securities Якуб Шкопек.

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа, хоча він уникнув пояснень, як саме планує це здійснити.

Президент України Володимир Зеленський підкреслював, що для досягнення угоди Україні необхідні гарантії безпеки від США та Європи, які повинні бути достатніми, щоб запобігти новому вторгненню Росії. Він заявив, що готовий вести переговори з Володимиром Путіним лише після того, як отримають ці гарантії від Трампа.

Зеленський зазначив, що замороження конфлікту створить для України слабку позицію в майбутніх переговорах, і вигідно буде лише Росії.

2 лютого Трамп повідомив, що переговори між Україною та Росією проходять «досить добре». Зеленський, у свою чергу, висловив готовність сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це допоможе досягти миру, про що він розповів в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану 4 лютого.