Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Италия предлагает снизить предельную цену на газ в ЕС, чтобы защитить потребителей

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Итальянское правительство призывает Европейский союз пересмотреть механизм ценового регулирования на газ и уменьшить его верхний предел до €50–60 за МВт-ч. Об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пичетто Фратин 3 января, передает Reuters. В 2022 году ЕС ввел механизм ограничения цен на газ, чтобы защитить потребителей от резких колебаний на рынке.

Подробности

  • Действие работающего механизма рыночной коррекции завершается в конце января. Согласно ему ограничение цены активируется только в случае превышения показателя €180 за МВт-ч. Однако с момента внедрения этой системы такие уровни на рынке не были зафиксированы.
  • После прекращения транзита российского газа растет обеспокоенность возможными колебаниями цен в Европе. Текущая средняя цена газа на европейском рынке составляет €49,85 МВт-ч.
  • Италия располагает достаточными запасами газа для стабильного обеспечения страны в течение следующих двух месяцев, заявил Фратин. По словам министра, национальные газохранилища заполнены почти на 80%, что позволяет избежать энергетических перебоев.

Контекст

Механизм рыночной коррекции срабатывает, когда цена превышает определенный уровень, например €180 МВт-ч, или когда есть разница между европейскими ценами и ценами на сжиженный газ.

После активации устанавливается максимальная цена газа на определенный период. Цель – избежать скачков цен и обеспечить стабильность.

С 1 января 2025 года украинская ГТС работает без транзита российского газа. Транспортировка газа с точки входа «Суджа» на восточной границе Украины к точкам выхода на западной и южной границах прекращена.

До недавнего времени РФ ежегодно транспортировала через украинскую ГТС около 15 млрд кубометров газа в Европу, в частности в Словакию и Австрию, оставаясь ключевым поставщиком для этих стран.

Европейская комиссия уверяет, что прекращение транзита не станет серьезной угрозой энергетической безопасности региона. В рамках стратегии ЕС активно развиваются альтернативные поставки газа, внедряются возобновляемые источники энергии и повышается энергоэффективность.

Цены на природный газ в Европе продолжают расти. Фьючерсы на эталонные цены торговались около €50 по МВт-ч по состоянию на 3 января, и по прогнозам Bloomberg, неделя завершится с ростом примерно на 5%. Цены растут уже третью неделю подряд.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине