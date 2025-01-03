Италия предлагает снизить предельную цену на газ в ЕС, чтобы защитить потребителей

Итальянское правительство призывает Европейский союз пересмотреть механизм ценового регулирования на газ и уменьшить его верхний предел до €50–60 за МВт-ч. Об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пичетто Фратин 3 января, передает Reuters . В 2022 году ЕС ввел механизм ограничения цен на газ, чтобы защитить потребителей от резких колебаний на рынке.

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Действие работающего механизма рыночной коррекции завершается в конце января. Согласно ему ограничение цены активируется только в случае превышения показателя €180 за МВт-ч. Однако с момента внедрения этой системы такие уровни на рынке не были зафиксированы.

После прекращения транзита российского газа растет обеспокоенность возможными колебаниями цен в Европе. Текущая средняя цена газа на европейском рынке составляет €49,85 МВт-ч.

Италия располагает достаточными запасами газа для стабильного обеспечения страны в течение следующих двух месяцев, заявил Фратин. По словам министра, национальные газохранилища заполнены почти на 80%, что позволяет избежать энергетических перебоев.

Контекст

Механизм рыночной коррекции срабатывает, когда цена превышает определенный уровень, например €180 МВт-ч, или когда есть разница между европейскими ценами и ценами на сжиженный газ.

После активации устанавливается максимальная цена газа на определенный период. Цель – избежать скачков цен и обеспечить стабильность.

С 1 января 2025 года украинская ГТС работает без транзита российского газа. Транспортировка газа с точки входа «Суджа» на восточной границе Украины к точкам выхода на западной и южной границах прекращена.

До недавнего времени РФ ежегодно транспортировала через украинскую ГТС около 15 млрд кубометров газа в Европу, в частности в Словакию и Австрию, оставаясь ключевым поставщиком для этих стран.

Европейская комиссия уверяет, что прекращение транзита не станет серьезной угрозой энергетической безопасности региона. В рамках стратегии ЕС активно развиваются альтернативные поставки газа, внедряются возобновляемые источники энергии и повышается энергоэффективность.

Цены на природный газ в Европе продолжают расти. Фьючерсы на эталонные цены торговались около €50 по МВт-ч по состоянию на 3 января, и по прогнозам Bloomberg, неделя завершится с ростом примерно на 5%. Цены растут уже третью неделю подряд.