Італія пропонує зменшити граничну ціну на газ у ЄС, щоб захистити споживачів

Італійський уряд закликає Європейський Союз переглянути механізм цінового регулювання на газ і зменшити його верхню межу до €50-60 за МВт-год. Про це заявив міністр енергетики Італії Джільберто Пічетто Фратін 3 січня, передає Reuters . У 2022 році ЄС запровадив механізм для обмеження цін на газ, щоб захистити споживачів від різких коливань на ринку.

Деталі

Дія чинного механізму ринкової корекції завершується наприкінці січня. Згідно з ним, обмеження ціни активується лише у випадку перевищення показника €180 за МВт-год. Проте з моменту запровадження цієї системи таких рівнів на ринку не було зафіксовано.

Після припинення транзиту російського газу зростає занепокоєння щодо можливих коливань цін у Європі. Поточна середня ціна газу на європейському ринку становить €49,85 МВт-год.

Італія має достатні запаси газу для стабільного забезпечення країни протягом наступних двох місяців, заявив Фратін. За словами міністра, національні газосховища заповнені майже на 80%, що дозволяє уникнути енергетичних перебоїв.

Контекст

Механізм ринкової корекції спрацьовує, коли ціна перевищує певний рівень, наприклад, €180 МВт-год, або коли є різниця між європейськими цінами та цінами на скраплений газ.

Після активації встановлюється максимальна ціна на газ на певний період. Мета – уникнути стрибків цін та забезпечити стабільність.

З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу. Транспортування газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах припинено.

Донедавна РФ щорічно транспортувала через українську ГТС близько 15 млрд кубометрів газу до Європи, зокрема до Словаччини та Австрії, залишаючись ключовим постачальником для цих країн.

Європейська комісія запевняє, що припинення транзиту не стане серйозною загрозою для енергетичної безпеки регіону. У рамках стратегії ЄС активно розвиваються альтернативні постачання газу, впроваджуються відновлювані джерела енергії та підвищується енергоефективність.

Ціни на природний газ у Європі продовжують зростати. Ф’ючерси на еталонні ціни торгувалися близько €50 за МВт·год станом на 3 січня, і за прогнозами Bloomberg, тиждень завершиться із зростанням приблизно на 5%. Ціни зростають вже третій тиждень поспіль.