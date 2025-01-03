Ціни на газ у Європі зростають на тлі припинення транзиту російського газу через Україну

Ціни на природний газ у Європі готуються до тижневого зростання, фʼючерси на еталонні ціни торгувалися близько €50 за МВт·год в 3 січня, і контракти, як очікується, завершать тиждень приблизно на 5% вище, пише Bloomberg . Це буде третій тижневий приріст поспіль.

Ключові факти

Ринок стикається із виснаженням запасів та скороченням постачання після припинення транзиту російського газу через Україну.

Європейські ціни на газ коливаються близько 14-місячного максимуму, більш ніж через два роки після того, як регіон пережив енергетичну кризу.

Зупинка постачання російського газу в Україну в Новий рік відбулася на тлі того, що сховища виснажуються найшвидшими темпами з початку кризи.

Погода також стає холоднішою, що може спровокувати подальші вилучення газу. Величезні підземні сховища регіону зараз заповнені приблизно на 72% порівняно з 86% у той же час минулого року. Хоча ризик негайного дефіциту в Європі невеликий, напружена ситуація з постачанням цієї зими, швидше за все, ускладнить накопичення запасів перед наступним опалювальним сезоном.

В даний час континент все більше схильний до ринкової волатильності, оскільки він стає більш залежним від скрапленого природного газу для поповнення дефіциту, що виник через припинення поставок російського газу через Україну.

Рух цін також збігається з відключенням на норвезькому заводі СПГ у Хаммерфесті, який зупинив роботу до 9 січня через відмову компресора. Будь-які перебої на глобальних експортних заводах СПГ можуть посилити коливання цін.

Контекст

З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу. Транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах припинено.

Росія щорічно постачала до Європи близько 15 млрд кубометрів газу через українську газотранспортну систему (ГТС), зокрема до Словаччини та Австрії, залишаючись основним постачальником для цих країн.

Єврокомісія впевнена, що у разі припинення транзиту газу через Україну не виникне серйозних загроз енергетичній безпеці. Стратегія комісії передбачає активний перехід до альтернативних постачальників, розвиток відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності.