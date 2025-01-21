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Израиль начал контртеррористическую операцию «Железная стена» на западном берегу реки Иордан

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Улицы города Дженин на западном берегу реки Иордан, январь 2025 года. /Getty Images

Улицы города Дженин на западном берегу реки Иордан, январь 2025 года. Фото Getty Images

Израиль начал контртеррористическую операцию «Железная стена» на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Целью операции является искоренение терроризма в городе Дженин на территории Палестинской автономии.

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Подробности

  • Согласно приказу Кабинета безопасности и обороны, Армия обороны Израиля, Израильская служба безопасности и полиция Израиля начали масштабную военную операцию по ликвидации террористической угрозы в городе Дженин. Это еще один шаг к достижению цели укрепления безопасности в Иудее и Самарии, заявил Нетаньяху.
  • «Мы действуем систематически и решительно против иранской оси во всех регионах, куда она распространяет свои влияния – в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и Иудее – Самарии. И это только начало», – добавил премьер.
  • Большинство палестинцев, которых Израиль освободил в рамках перемирия с ХАМАС, – уроженцы западного берега Иордана. После освобождения их доставили в этот регион. Жители западного берега организовали торжественные митинги в их честь, несмотря на призывы Израиля воздержаться от таких действий.
  • В ночь на 20 января, когда Израиль освободил заключенных, на западном берегу произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся стрельбой и столкновениями с палестинцами. В Дженине с декабря 2024 года продолжается противостояние палестинской администрации с боевиками группы «Бригады Дженина».
  • Военная операция, вероятно, продлится несколько дней, пишет The Times of Israel.

Контекст

15 января вечером премьер-министр Катара, президент США Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп объявили о достижении соглашения по прекращению огня в Секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что окончательное соглашение еще не подписано, а некоторые вопросы остаются нерешенными. Ожидалось, что соглашение об освобождении заложников и прекращении огня вступит в силу 19 января.

16 января Нетаньяху обвинил ХАМАС в срыве соглашения, указав, что боевики повлекли «кризис в последнюю минуту». В свою очередь, ХАМАС опроверг отказ от сделки.

17 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил подписание мирного соглашения с ХАМАС в Катаре и поручил своему военному кабинету провести заседание для утверждения перемирия.

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