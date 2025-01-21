Израиль начал контртеррористическую операцию «Железная стена» на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Целью операции является искоренение терроризма в городе Дженин на территории Палестинской автономии.

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Согласно приказу Кабинета безопасности и обороны, Армия обороны Израиля, Израильская служба безопасности и полиция Израиля начали масштабную военную операцию по ликвидации террористической угрозы в городе Дженин. Это еще один шаг к достижению цели укрепления безопасности в Иудее и Самарии , заявил Нетаньяху.

, заявил Нетаньяху. «Мы действуем систематически и решительно против иранской оси во всех регионах, куда она распространяет свои влияния – в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и Иудее – Самарии. И это только начало», – добавил премьер.

Большинство палестинцев, которых Израиль освободил в рамках перемирия с ХАМАС, – уроженцы западного берега Иордана. После освобождения их доставили в этот регион. Жители западного берега организовали торжественные митинги в их честь, несмотря на призывы Израиля воздержаться от таких действий.

В ночь на 20 января, когда Израиль освободил заключенных, на западном берегу произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся стрельбой и столкновениями с палестинцами. В Дженине с декабря 2024 года продолжается противостояние палестинской администрации с боевиками группы «Бригады Дженина».

Военная операция, вероятно, продлится несколько дней, пишет The Times of Israel.

Контекст

15 января вечером премьер-министр Катара, президент США Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп объявили о достижении соглашения по прекращению огня в Секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что окончательное соглашение еще не подписано, а некоторые вопросы остаются нерешенными. Ожидалось, что соглашение об освобождении заложников и прекращении огня вступит в силу 19 января.

16 января Нетаньяху обвинил ХАМАС в срыве соглашения, указав, что боевики повлекли «кризис в последнюю минуту». В свою очередь, ХАМАС опроверг отказ от сделки.

17 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил подписание мирного соглашения с ХАМАС в Катаре и поручил своему военному кабинету провести заседание для утверждения перемирия.