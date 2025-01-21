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Ізраїль розпочав контртерористичну операцію «Залізна стіна» на західному березі річки Йордан

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Вулиці міста Дженін на західному березі річки Йордан, січень 2025 року /Getty Images

Вулиці міста Дженін на західному березі річки Йордан, січень 2025 року Фото Getty Images

Ізраїль розпочав контртерористичну операцію «Залізна стіна» на західному березі річки Йордан. Про це повідомив премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу. Метою операції є «викорінення тероризму» в місті Дженін на території Палестинської автономії.

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Деталі 

  • Відповідно до наказу Кабінету безпеки та оборони, Армія оборони Ізраїлю, Ізраїльська служба безпеки та поліція Ізраїлю розпочали масштабну військову операцію з ліквідації терористичної загрози в місті Дженін. Це є ще одним кроком до досягнення мети зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії, заявив Нетаньягу.
  • «Ми діємо систематично та рішуче проти іранської осі в усіх регіонах, куди вона поширює свої впливи, – в Газі, Лівані, Сирії, Ємені та Юдеї – Самарії. І це лише початок», – додав премʼєр.
  • Більшість палестинців, яких Ізраїль звільнив у рамках перемирʼя з ХАМАС, – уродженці західного берега Йордану. Після звільнення їх доставили до цього регіону. Мешканці західного берега організували урочисті мітинги на їхню честь, незважаючи на заклики Ізраїлю утриматись від таких дій. 
  • У ніч на 20 січня, коли Ізраїль звільнив вʼязнів, на західному березі сталися масові безлади, що супроводжувалися стріляниною та зіткненнями з палестинцями. У Дженіні з грудня 2024 року триває протистояння палестинської адміністрації з бойовиками групи «Бригади Дженіна».
  • Військова операція, ймовірно, триватиме кілька днів, пише The Times of Israel.

Контекст 

15 січня ввечері премʼєр-міністр Катару, президент США Джо Байден та обраний президент США Дональд Трамп оголосили про досягнення угоди щодо припинення вогню в Секторі Гази між Ізраїлем і ХАМАС.

Однак премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що остаточна угода ще не підписана, а деякі питання залишаються невирішеними. Очікувалося, що угода про звільнення заручників і припинення вогню набере чинності 19 січня.

16 січня Нетаньягу звинуватив ХАМАС у зриві угоди, вказавши, що бойовики спричинили «кризу в останню хвилину». У свою чергу, ХАМАС спростував відмову від угоди.

17 січня премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив підписання мирної угоди з ХАМАС у Катарі та доручив своєму воєнному кабінету провести засідання для затвердження перемирʼя.

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