Ізраїль розпочав контртерористичну операцію «Залізна стіна» на західному березі річки Йордан. Про це повідомив премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу. Метою операції є «викорінення тероризму» в місті Дженін на території Палестинської автономії.

Деталі

Відповідно до наказу Кабінету безпеки та оборони, Армія оборони Ізраїлю, Ізраїльська служба безпеки та поліція Ізраїлю розпочали масштабну військову операцію з ліквідації терористичної загрози в місті Дженін. Це є ще одним кроком до досягнення мети зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії , заявив Нетаньягу.

, заявив Нетаньягу. «Ми діємо систематично та рішуче проти іранської осі в усіх регіонах, куди вона поширює свої впливи, – в Газі, Лівані, Сирії, Ємені та Юдеї – Самарії. І це лише початок», – додав премʼєр.

Більшість палестинців, яких Ізраїль звільнив у рамках перемирʼя з ХАМАС, – уродженці західного берега Йордану. Після звільнення їх доставили до цього регіону. Мешканці західного берега організували урочисті мітинги на їхню честь, незважаючи на заклики Ізраїлю утриматись від таких дій.

У ніч на 20 січня, коли Ізраїль звільнив вʼязнів, на західному березі сталися масові безлади, що супроводжувалися стріляниною та зіткненнями з палестинцями. У Дженіні з грудня 2024 року триває протистояння палестинської адміністрації з бойовиками групи «Бригади Дженіна».

Військова операція, ймовірно, триватиме кілька днів, пише The Times of Israel.

Контекст

15 січня ввечері премʼєр-міністр Катару, президент США Джо Байден та обраний президент США Дональд Трамп оголосили про досягнення угоди щодо припинення вогню в Секторі Гази між Ізраїлем і ХАМАС.

Однак премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що остаточна угода ще не підписана, а деякі питання залишаються невирішеними. Очікувалося, що угода про звільнення заручників і припинення вогню набере чинності 19 січня.

16 січня Нетаньягу звинуватив ХАМАС у зриві угоди, вказавши, що бойовики спричинили «кризу в останню хвилину». У свою чергу, ХАМАС спростував відмову від угоди.

17 січня премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив підписання мирної угоди з ХАМАС у Катарі та доручив своєму воєнному кабінету провести засідання для затвердження перемирʼя.