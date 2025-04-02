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Израиль упраздняет пошлины на все товары из США на фоне ожиданий новых тарифов от Трампа

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Израиль принял решение отменить все таможенные пошлины, которые применялись к товарам, импортируемым из США в страну. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху 2 апреля. Решение принято накануне объявления президентом США Дональдом Трампом новых тарифов, касающихся всех стран.

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Подробности

  • С 1985 года между Израилем и США действует соглашение о свободной торговле, освобождающее большинство американских товаров от пошлин. Теперь Израиль планирует убрать остальные сборы.
  • По словам Нетаньяху, это решение направлено на усиление конкуренции, диверсификацию экономики и снижение цен для граждан, ведь США являются главным торговым партнером страны.
  • Для реализации изменений требуется одобрение финансового комитета Кнессета, которое, вероятно, будет получено.

Контекст

В 2024 году торговля между США и Израилем составила $37 млрд, а пошлины на американский импорт, по данным минфина Израиля, приносили $11,3 млн ежегодно, преимущественно с продуктов питания.

Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые пошлины на микрочипы, фармацевтику и автомобили. 2 апреля он объявит «зеркальные» тарифы в ответ на торговые барьеры стран, которые, по мнению США, ограничивают доступ американских товаров.

Этот шаг вызвал широкий отклик в США и за границей. Эксперты предостерегают, что это может спровоцировать рецессию из-за роста цен и сбоев в глобальных цепях поставок, которые долго поддерживали торговую стабильность.

Тарифы могут подорвать поддержку Трампа в штатах, зависимых от торговли. Оппоненты говорят о риске торговых конфликтов, а сторонники считают это возможностью вернуть рабочие места. Рынки колеблются, а Канада, Мексика и Китай готовят ответ. Больше о последствиях политики новой администрации – по ссылке.

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