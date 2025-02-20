Сочетание обаяния и устрашения. Как понять стратегию лидерства Дональда Трампа?

На прошлой неделе Дональд Трамп устроил мероприятие в Овальном кабинете с аудиторией, которую он обожает: самый богатый мужчина мира Илон Маск рядом с ним, а группа журналистов – у его ног. Как бизнесмен Трамп контролировал окружение благодаря сочетанию обаяния и устрашения. Ту же формулу он использует и в Белом доме, достигнув того, к чему всегда стремился – абсолютной власти. Forbes USA поговорил с его давним окружением, чтобы понять, каков президент США на самом деле

«Миллиарды долларов потрачены зря и украдены, – возмущенно сказал Трамп. – Поэтому меня и избрали президентом. И с этим мы разберемся. Никто не представлял, что все настолько плохо, все настолько больное и коррумпированное».

На самом деле, генеральные инспекторы и независимые органы контроля за правительством годами работали, чтобы выявлять «злоупотребления, мошенничество и неэффективное использование ресурсов». Возвращение к власти Трамп начал с чистки – уволил группу таких инспекторов в ночь на 24 января. Последствия этих увольнений стали очевидны на прошлой неделе в Овальном кабинете – теперь эти обязанности исполняет миллиардер Илон Маск и возглавляемая им DOGE.

Члены вашингтонского сообщества, которые следят за тем, как правительство ведет дела, находятся в растерянности с момента возвращения Трампа в Белый дом. Президент действует беспрепятственно, назначая лояльных ему людей, отменяя регуляции и односторонне прекращая исполнение определенных законов. Это касается и закона о борьбе с коррупцией за рубежом, запрещающего американцам давать взятки.

Трампу, похоже, безразлично, что Маск получил огромную власть без надлежащего наблюдения за возможными конфликтами интересов, чем обычно занимается Управление правительственной этики. Президент уволил и его директора. «Это, по сути, демонстративное «F.k you» этике», – скептически замечает Ричард Пейнтер, который был главным юристом по этическим вопросам в администрации Джорджа Буша.

Тех, кто знают Трампа десятилетиями, не удивляет, как он снова вошел в Белый дом. «Это ожидаемо», – говорит с улыбкой Эндрю Вайс, работавший в Trump Organization с 1981 по 2017 год.

Дональд Трамп начал возвращение к власти с агентств и генеральных инспекторов. Фото Getty Images

Демонстративное расположение

«Следите за Трампом на старте отношений, – советует Алан Маркус, вошедший в его круг около 30 лет назад. – Трамп – лучший в создании атмосферы обаяния. Он – настоящий импресарио и должен быть главным метрдотелем в «Копакабане». Вы будете чувствовать себя с ним особенными».

Эти же методы Трамп использовал, строя отношения в последние месяцы. Он приглашал политиков, бизнесменов и мировых лидеров в свой частный клуб в Палм-Бич, в то же время объявляя имена тех, кто присоединится к нему в Вашингтоне. Трамп осыпал их комплиментами. Возможно, никто не получил столько похвал и доступа, как «супергений» Илон Маск.

«Он обожает компанию богатых людей, – говорит Маркус, работавший в сфере коммуникаций Трампа. – Маску это тоже нравится. Все желают быть с Трампом. Я тоже так чувствовал себя, особенно поначалу».

Однако со временем демонстрации благосклонности могут превратиться в демонстрации власти. Часть этих демонстраций происходит публично, например, когда Трамп пожимает руки. После пожатия он часто дергает руку собеседника, одновременно сбивая его с равновесия и притягивая поближе. Он иногда улыбается в течение этого ритуала, оставляя у собеседника ощущение теплоты и подчинения.

Гендиректор Tesla Илон Маск прыгает на сцене рядом с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во время предвыборного митинга в Пенсильвании, 5 октября 2024 года. Фото Getty Images

Трамп знает, как оказывать давление

«Он судился со всеми», – говорит Барбара Рес, бывшая руководитель Trump Organization, которая особенно запомнила конфликт с одним его подрядчиков. Во время спора Трамп вытащил из ящика черно-белое зернистое фото Роя Кона – его скандального юриста. «Он выглядел как дьявол, – вспоминает Рес. – И Трамп сказал: «Это мой адвокат. Хочешь пойти против него? Я готов».

Трамп особенно любит оказывать давление на тех, кто не поддается его обаянию. Многие ошибочно полагают, что он не ценит экспертов. На самом деле он их использует, если они подчиняются ему. Трамп не терпит людей, настолько уверенных в своих знаниях, что они не соглашаются на его импульсивные решения.

Теперь президент США имеет беспрецедентный уровень контроля в Вашингтоне, что объясняет молчание или даже восхищение среди республиканцев немыслимыми шагами Трампа, в частности проведением конференции партии в его собственном гольф-клубе в прошлом месяце.

«Дональд получил то, чего всегда хотел, – заключает Маркус. – Они все идут в ногу с ним. Вы слышали что-то от Митта Ромни, Буша или Джонсона? Нет. Впечатляет не только контроль, который смог установить Трамп, но и то, насколько это страшно».