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Ізраїль скасовує мита на всі товари зі США на тлі очікувань нових тарифів від Трампа

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ізраїль ухвалив рішення скасувати всі митні збори, які застосовувалися до товарів, що імпортуються з США до країни. Про це заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу 2 квітня. Рішення прийнято напередодні оголошення президентом США Дональдом Трампом нових тарифів, які стосуватимуться всіх країн.

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Деталі 

  • З 1985 року між Ізраїлем і США діє угода про вільну торгівлю, яка звільняє більшість американських товарів від мит. Тепер Ізраїль планує прибрати решту зборів. 
  • За словами Нетаньягу, це рішення спрямоване на посилення конкуренції, диверсифікацію економіки та зниження цін для громадян, адже США є головним торговельним партнером країни.
  • Для реалізації змін потрібне схвалення фінансового комітету Кнесету, яке, ймовірно, буде отримано. 

Контекст 

У 2024 році торгівля між США та Ізраїлем склала $37 млрд, а мита на американський імпорт, за даними мінфіну Ізраїлю, приносили $11,3 млн щороку, переважно з продуктів харчування.

Президент США Дональд Трамп планує ввести нові мита на мікрочипи, фармацевтику й автомобілі. 2 квітня він оголосить «дзеркальні» тарифи у відповідь на торговельні бар’єри країн, які, на думку США, обмежують доступ американських товарів.

Цей крок викликав широкий відгук у США та за кордоном. Експерти застерігають, що це може спровокувати рецесію через зростання цін і збої в глобальних ланцюгах постачання, які довго підтримували торговельну стабільність.

Тарифи можуть підірвати підтримку Трампа в штатах, залежних від торгівлі. Опоненти говорять про ризик торговельних конфліктів, а прихильники вважають це можливістю повернути робочі місця. Ринки коливаються, а Канада, Мексика й Китай готують відповідь. Більше про наслідки політики нової адміністрації – за посиланням.

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