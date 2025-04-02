Ізраїль скасовує мита на всі товари зі США на тлі очікувань нових тарифів від Трампа

Ізраїль ухвалив рішення скасувати всі митні збори, які застосовувалися до товарів, що імпортуються з США до країни. Про це заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу 2 квітня. Рішення прийнято напередодні оголошення президентом США Дональдом Трампом нових тарифів, які стосуватимуться всіх країн.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Деталі
- З 1985 року між Ізраїлем і США діє угода про вільну торгівлю, яка звільняє більшість американських товарів від мит. Тепер Ізраїль планує прибрати решту зборів.
- За словами Нетаньягу, це рішення спрямоване на посилення конкуренції, диверсифікацію економіки та зниження цін для громадян, адже США є головним торговельним партнером країни.
- Для реалізації змін потрібне схвалення фінансового комітету Кнесету, яке, ймовірно, буде отримано.
Контекст
У 2024 році торгівля між США та Ізраїлем склала $37 млрд, а мита на американський імпорт, за даними мінфіну Ізраїлю, приносили $11,3 млн щороку, переважно з продуктів харчування.
Президент США Дональд Трамп планує ввести нові мита на мікрочипи, фармацевтику й автомобілі. 2 квітня він оголосить «дзеркальні» тарифи у відповідь на торговельні бар’єри країн, які, на думку США, обмежують доступ американських товарів.
Цей крок викликав широкий відгук у США та за кордоном. Експерти застерігають, що це може спровокувати рецесію через зростання цін і збої в глобальних ланцюгах постачання, які довго підтримували торговельну стабільність.
Тарифи можуть підірвати підтримку Трампа в штатах, залежних від торгівлі. Опоненти говорять про ризик торговельних конфліктів, а прихильники вважають це можливістю повернути робочі місця. Ринки коливаються, а Канада, Мексика й Китай готують відповідь. Більше про наслідки політики нової адміністрації – за посиланням.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.