Ізраїль скасовує мита на всі товари зі США на тлі очікувань нових тарифів від Трампа

Ізраїль ухвалив рішення скасувати всі митні збори, які застосовувалися до товарів, що імпортуються з США до країни. Про це заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу 2 квітня. Рішення прийнято напередодні оголошення президентом США Дональдом Трампом нових тарифів, які стосуватимуться всіх країн.

Деталі

З 1985 року між Ізраїлем і США діє угода про вільну торгівлю, яка звільняє більшість американських товарів від мит. Тепер Ізраїль планує прибрати решту зборів.

За словами Нетаньягу, це рішення спрямоване на посилення конкуренції, диверсифікацію економіки та зниження цін для громадян, адже США є головним торговельним партнером країни.

Для реалізації змін потрібне схвалення фінансового комітету Кнесету, яке, ймовірно, буде отримано.

Контекст

У 2024 році торгівля між США та Ізраїлем склала $37 млрд, а мита на американський імпорт, за даними мінфіну Ізраїлю, приносили $11,3 млн щороку, переважно з продуктів харчування.

Президент США Дональд Трамп планує ввести нові мита на мікрочипи, фармацевтику й автомобілі. 2 квітня він оголосить «дзеркальні» тарифи у відповідь на торговельні бар’єри країн, які, на думку США, обмежують доступ американських товарів.

Цей крок викликав широкий відгук у США та за кордоном. Експерти застерігають, що це може спровокувати рецесію через зростання цін і збої в глобальних ланцюгах постачання, які довго підтримували торговельну стабільність.

Тарифи можуть підірвати підтримку Трампа в штатах, залежних від торгівлі. Опоненти говорять про ризик торговельних конфліктів, а прихильники вважають це можливістю повернути робочі місця. Ринки коливаються, а Канада, Мексика й Китай готують відповідь. Більше про наслідки політики нової адміністрації – за посиланням.