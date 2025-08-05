После перерыва в четыре месяца правительство вернулось к реформе таможни и сделало первый шаг к ее перезагрузке – назначило комиссию по отбору постоянного главы. Более трех лет госорганом руководят исполняющие обязанности, а бюджет теряет как минимум 120 млрд грн, по оценкам украинских аналитических центров. Как формировали комиссию и есть ли риски, что может повториться судьба конкурса на руководителя БЭБ?

Правительство утвердило комиссию по отбору руководителя таможни 4 августа. В нее вошли представители бизнеса и международные эксперты. «Таможня должна стать эффективным и прозрачным органом, работающим по европейским стандартам», – сказала премьер Юлия Свириденко после объявления кандидатов в комиссию по отбору.

Таможня – один из самых проблемных государственных органов, из-за которого бюджет ежегодно недополучает от 120 млрд до 167 млрд грн, свидетельствуют подсчеты аналитических центров.