Государственная таможенная служба Украины (ГТС) приостановит документальные проверки субъектов хозяйствования со статусом авторизованных экономических операторов (АЭО) и предприятий с низкой степенью риска, за исключением работающих с подакцизными товарами. Об этом сообщила на брифинге 29 июля и.о. начальника управления таможенного аудита Тернопольской таможни Галина Борук.

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По ее словам, решение СНБО о таможенном контроле предполагает запрет плановых и внеплановых проверок без четких оснований. Проверки таких субъектов возможны лишь по согласованию с высшим руководством или на основе риск-ориентированного подхода. Исключение – компании, работающие с подакцизными продуктами (алкоголь, табак, топливо) либо продуктами двойного назначения.

Решение также предполагает пересмотр действующих уголовных производств против бизнеса, в частности касающихся таможенных правонарушений.

Борук отметила, что ГМС будет активно совершенствовать механизмы таможенного контроля, в том числе через улучшение риск-ориентированного подхода для сосредоточения на участках с высоким риском нарушений таможенного законодательства или контрабанды, а также путем внедрения системы управления рисками.

По данным ГТС, по состоянию на 29 июля статус АЭО получили 100 предприятий. Этот статус позволяет компаниям пользоваться упрощениями, предусмотренными Таможенным кодексом и Конвенцией о совместном транзите, в частности снижением уровня риска для товаров, первоочередным выполнением таможенных формальностей и выпуском товаров по местонахождению предприятия.

Контекст

На заседании СНБО 21 июля было поддержано введение моратория на проверки бизнеса государственными органами, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, решение предполагает запрет проверок и любого вмешательства государственных структур в деятельность предпринимателей.

Об идее «длительного моратория» на проверки бизнеса Зеленский впервые заявил в конце июня на Форуме власти и бизнеса. Тогда это было поручением правительства Дениса Шмыгаля, но после перезагрузки Кабмина реализация инициативы стала задачей новой главы правительства Юлии Свириденко.

Это не первая попытка властей отреагировать на жалобы бизнеса о давлении со стороны правоохранителей и других госорганов. В январе 2024 года Зеленский объявил о трехмесячном моратории на «маски-шоу» и создании Совета по поддержке предпринимательства. Тогда же правоохранители провели аудит уголовных дел против бизнеса, по результатам которого Офис генпрокурора сообщил о закрытии почти 19% таких дел. Однако бизнес отмечал, что ни одно резонансное дело не было закрыто.

Работа Совета по поддержке предпринимательства привела к принятию закона о Бюро экономической безопасности (БЭБ). Однако процесс остановился на этапе избрания нового директора БЭБ: конкурсная комиссия определила победителя, но Кабмин не утвердил его кандидатуру.